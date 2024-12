Black Friday, i consumi di Natale si spostano a novembre

Il giro d’affari del Black Friday ha superato quest’anno i 4 miliardi di euro. Rispetto al 2019 è raddoppiata la spesa degli italiani durante gli sconti del Venerdì Nero diventati ormai Black Week, o spalmati sull’intero mese, tanto è vero che i consumi natalizi si spostano appunto da dicembre alla fine di novembre. È l’analisi fatta dal Codacons alla fine di questo periodo di sconti e promozioni che, importato dagli Stati Uniti, si è affermato (e ampliato) a dismisura anche in Italia, diventando una vera e propria maratona di offerte (vere o presunte) che non poche volte si prestano anche a truffe e disservizi. Senza contare la spinta a un iper consumo che di certo non fa bene al pianeta.

Il 65% degli acquisti è online

Secondo il Codacons, quest’anno il giro d’affari di Black Friday e Cyber Monday è arrivato a quota 4,1 miliardi di euro.

Il Black Friday si chiude con un bilancio più che positivo – analizza l’associazione – Rispetto al 2019 la spesa degli italiani durante il periodo di sconti è più che raddoppiata, passando da 2 a 4,1 miliardi di euro, in aumento del +105% in 5 anni. Oltre 6 acquisti su 10 (il 65%) sono stati effettuati online sulle varie piattaforme di e-commerce, per un controvalore delle transazioni digitali di circa 2,6 miliardi di euro.

Fra i prodotti più acquistati, fra tradizione e voglia di comprare prodotti oggetto di tagli alla spesa nei mesi precedenti, ci sono l’elettronica e l’hi-tech (per il 60% circa dei cittadini che hanno aderito agli sconti), calzature e abbigliamento (45%), accessori (38%), cosmetica e prodotti di bellezza (32%) e giocattoli (30%).

“Sulla crescita del giro d’affari del Black Friday pesano tuttavia i consumi natalizi, con gli acquisti legati alle festività che si spostano sempre più da dicembre a fine novembre”, spiega ancora il Codacons. In base alle stime dell’associazione quest’anno “un regalo di Natale su due che finirà sotto l’albero degli italiani è stato acquistato proprio durante il periodo di sconti speciali sul web e nei negozi fisici”.

