Black Friday, quando il costo vero lo paga la natura

Comprare meno, comprare meglio. Nella settimana del Black Friday, davanti a un battage promozionale che alletta e stordisce al tempo stesso, la corsa agli acquisti che inaugura e anticipa lo shopping natalizio vanta per ogni prodotto un prezzo scontato. Ma dietro c’è un altro costo, meno visibile: quello pagato dalla natura e dal Pianeta. È quanto ricorda il WWF che sottolinea il costo ambientale di una serie di prodotti, magari (ma non sempre) a buon mercato, che hanno un impatto sulle risorse limitate del pianeta. L’acqua che serve per un prodotto tessile, gli ingredienti dell’ultimo rossetto, l’elettronica di consumo che consumiamo alla velocità della luce.

Elettronica, moda, cosmetici

La scelta dei prodotti non è casuale perché, secondo le analisi di settore, gli acquisti più gettonati per il Black Friday riguardano proprio elettronica, abbigliamento, cosmetica e giocattoli.

Il WWF ricorda allora che “dietro ogni nostro acquisto c’è un prezzo enorme e che a pagarlo è la natura. Per questo è fondamentale, in questo periodo ancora più che in altri, fare attenzione a ciò che compriamo e ricordare che un prodotto molto economico è più facilmente una minaccia per l’ambiente e dunque anche per noi”.

Commenta Eva Alessi, Responsabile Sostenibilità WWF Italia: “Il Black Friday non deve trasformarsi in un venerdì nero per il Pianeta. Ogni scelta di acquisto è anche una scelta ambientale: possiamo ridurre l’impatto scegliendo consapevolmente”.

L’impronta ambientale della moda

Quando si parla di moda, bisogna ricordare l’uso e il consumo di risorse che c’è dietro ogni capo di abbigliamento. Per produrre una maglietta di cotone servono 2.700 litri d’acqua. Oltre all’impronta idrica dei prodotti, va ricordato il ricorso a tinture, pesticidi e microfibre che spesso diventano rifiuti inquinanti. La fast fashion è al centro di una catena di consumo di prodotti a basso costo (e bassa qualità) che diventano spesso rifiuti, montagne di rifiuti tessili che hanno un enorme impatto sulle comunità e sugli ecosistemi.

“Dietro un paio di sneakers che indossiamo possono nascondersi foreste scomparse e corsi d’acqua contaminati – spiega il WWF – Ci sono capi, poi, che pesano sugli animali, come molti piumini riempiti con piume d’oca o d’anatra, ottenute tramite spiumatura cruenta, una pratica dolorosa e non etica. Oggi esistono tante alternative cruelty free, imbottiture sintetiche di nuova generazione o materiali riciclati, che garantiscono lo stesso livello di calore e comfort senza causare sofferenze agli animali”.

Lo squalene nel rossetto

Non va meglio per i cosmetici.

“Forse non in molti sanno che in tanti rossetti si nasconde lo squalene, un olio estratto dal fegato di squali – spiega il WWF – Ogni anno più di 3 milioni di squali vengono uccisi per produrre questa sostanza. Anche l’olio di sandalo, di patchouli e altre essenze pregiate utilizzate per produrre profumi, provengono spesso da specie minacciate o raccolte senza controllo”.

C’è però la possibilità di scegliere cosmetici plant-based e cruelty free. L’olio di squalene può essere di origine vegetale (olio d’oliva), animale (olio di fegato di squalo) o sintetico. Ha funzione emolliente e la criticità è legata proprio all’eventuale origine animale. Il WWF spiega che lo squalene ricavato dagli squali (ora sempre meno) si trova soprattutto in prodotti acquistati su siti extra UE.

La sostenibilità per lo smartphone è farlo durare

Come non approfittare del Black Friday per sostituire lo smartphone? Ma la tecnologia richiede risorse preziose e metalli critici. Anche in questo caso, si può fare una scelta sostenibile e far durare il proprio cellulare: la scelta più sostenibile è mantenere lo smartphone il più a lungo possibile.

Anche le spedizioni hanno un impatto ambientale: ogni ordine online può emettere da 1,5 kg a 3 kg per trasporto e imballaggio. In nome della sostenibilità, come pure di un consumo più consapevole e meno d’impulso, “comprare meno e meglio significa scegliere solo ciò che davvero serve – spiega il WWF – e orientarsi verso prodotti pensati per durare, realizzati con materiali sostenibili e filiere trasparenti”.