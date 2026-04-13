Bologna Children’s Book Fair, l’appello: promuovere la lettura fra i giovani

Dalla Bologna Children’s Book Fair arriva un appello per promuovere la lettura fra i giovani.

“Affrontiamo una stagione decisiva: bambine e bambini, ragazze e ragazzi, vivono oggi in contesti quotidiani dove un utilizzo poco cosciente e non guidato di tablet e smartphone rende sempre più difficile concentrarsi a lungo e sviluppare il pensiero critico, qualità che la lettura di libri coltiva in modo unico. Rimettere il libro al centro vuol dire investire nel futuro della democrazia”.

Questo è l’appello firmato dall’International Publishers Association (IPA), l’International Board on Books of Young People (IBBY), la Federazione degli Editori Europei (FEP), l’Associazione Italiana Editori (AIE), il Syndicat National de l’Édition (SNE) e Bologna Children’s Book Fair. La fiera del libro per ragazzi (BCBF), dedicata all’editoria per l’infanzia, si svolge da oggi al 16 aprile a Bologna e rappresenta una della più importanti fiere internazionali del settore.

Promuovere la lettura fra i giovani

Per l’occasione, le organizzazioni nazionali e internazionali del libro hanno lanciato un appello per la promozione della lettura e “chiedono all’Unesco, alla Commissione europea e a tutte le istituzioni nazionali e internazionali un rinnovato impegno nel sostegno alle iniziative di promozione della lettura di libri tra i giovani, quale indispensabile strumento di consolidamento e sviluppo di società aperte e democratiche”.

La convinzione, aggiungono, è che “la strada maestra passa dal coinvolgimento di una rete di soggetti il più ampia possibile, tra cui: autori, editori, librerie, biblioteche, scuole, famiglie, pediatri, mondo dei media. Tali iniziative devono essere sostenute in maniera incisiva dalle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali con finanziamenti continui nel tempo e capaci di riconoscere ed esaltare le specificità territoriali”.

Mercato del libro per bambini in crescita

Secondo l’Associazione italiana editori (AIE), nei primi mesi di quest’anno è proseguita e si è rafforzata la crescita del mercato dei libri per bambini e ragazzi (fumetti compresi), con un incremento delle vendite a valore dell’8,3% rispetto ai primi tre mesi del 2025.

Lo scorso anno, i libri per bambini e ragazzi avevano chiuso il 2025 in controtendenza rispetto alla flessione complessiva dell’editoria italiana nel suo complesso (meno 3%) con una crescita dello 0,3% delle copie e del 2% in valore.

Questi numeri, spiega l’AIE, confermano la vivacità di un settore in un contesto segnato al tempo stesso dal calo demografico e dalla trasformazione delle abitudini di lettura.

Bologna Children’s Book Fair

Fra le tematiche che ogni anno si presentano con urgenza all’attenzione del palcoscenico della fiera, si riconfermano centrali nel 2026 alcuni tra gli argomenti che sempre più si stanno ponendo come questioni chiave dell’editoria contemporanea. Fra questi l’intelligenza artificiale; il digitale come nuova modalità e strumento a disposizione della lettura; il calo dell’interesse dei giovani verso la lettura. Ancora: la rappresentazione di genere nella letteratura ragazzi, l’inclusione di tradizioni e culture troppo spesso lasciate ai margini, come quelle del Sudamerica e dei paesi africani. Altre tendenze si stanno affermando nella letteratura per l’infanzia, cui BCBF dedica rispettivamente un’apposita area in fiera e una serie di panel: sono la poesia e le fiabe come strumento di lettura del mondo.