Carburanti, benzina e diesel ormai sopra i 2 euro al litro

Il diesel supera i 2 euro al litro. E anche la benzina in autostrada. I Consumatori denunciano la stangata sulle partenze estive per il caro carburanti e chiedono di reintrodurre uno sconto sulle accise

La benzina in autostrada supera i 2 euro al litro. Anche il diesel è ormai ovunque sopra quella soglia. I prezzi dei carburanti sono di nuovo in crescita e, anche in vista delle partenze estive, le associazioni dei consumatori chiedono di reintrodurre i tagli sulle accise. Perché quella che si prospetta è una nuova stangata.

Diesel ai massimi da aprile, benzina da giugno

C’è un nuovo balzo delle quotazioni dei prodotti raffinati e ci sono nuovi rialzi questa mattina sui prezzi dei carburanti alla pompa, evidenzia Staffetta Quotidiana: il diesel è a 2,06 euro al litro, livello massimo dal 26 aprile; la benzina a 1,92 euro/litro, il livello più alto dal 6 giugno.

Il prezzo medio nazionale della benzina self service in autostrada ha superato oggi i 2 euro al litro. In particolare questa mattina, spiega Staffetta, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,920 €/l per la benzina (+10 millesimi rispetto a ieri), 2,059 €/l per il gasolio (+19), 0,747 €/l per il Gpl (-1) e 1,567 €/kg per il metano (+4).

Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,010 €/l per la benzina (+12), 2,134 €/l per il gasolio (+23), 0,881 €/l per il Gpl (-1) e 1,589 €/kg per il metano (invariato).

Stangata sulle partenze estive

“Ci domandiamo cosa aspetti il Governo a rimettere lo sconto sulle accise che, irresponsabilmente, aveva tolto il 4 luglio”, commenta il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona. “Dal 3 luglio a oggi, in autostrada il gasolio è tornato sopra 2,1 euro, la benzina sopra i 2 euro, nella rete stradale il gasolio è oltre i 2 euro. Da allora un pieno di gasolio da 50 litri si paga 8,30 euro in più in autostrada, 8,85 nelle strade normali, la benzina, rispettivamente, 5,80 e 5,90 euro. Sono rincari grazie ai quali il Governo fa cassa, arricchendosi. Ecco perché devono rinunciare a questi extraprofitti non previsti e ridarli agli automobilisti che li stanno pagando. Va fatto anche per evitare l’escalation sull’inflazione”.

In vista ci sono le partenze estive.

“L’ondata di rialzi nei prezzi dei carburanti che prosegue ininterrotta da due settimane – spiega il Codacons – peserà come un macigno sugli spostamenti estivi degli italiani, e il governo deve intervenire con urgenza varando un nuovo taglio delle accise almeno fino a fine agosto” e questo “allo scopo di alleggerire la spesa delle famiglie che vanno incontro all’ennesima stangata sulle ferie”.

È una richiesta condivisa, fatta propria anche da Federconsumatori che chiede anche di attivare controlli a tappeto e disporre sanzioni per contrastare eventuali fenomeni speculativi. Nel frattempo aggiorna i conti.

Le famiglie spendono 283 euro l’anno in più solo per i rincari dei carburanti: un aggravio diretto sui rifornimenti di circa 145 euro cui si sommano circa 138 euro annui per le ricadute sui prezzi dei beni di largo consumo.

Rincari per l’uso dell’aria condizionata

Ci sono poi le spese per il maggior consumo legato al caldo, dunque all’uso dell’aria condizionata nelle auto. “L’ondata di forte caldo fa aumentare i nostri consumi in auto, dal momento che siamo costretti a tenere l’aria condizionata accesa con temperature più basse e più a lungo, per rinfrescare l’abitacolo – spiega l’associazione – Secondo le stime del nostro Osservatorio, agli attuali prezzi, questo maggior consumo fa crescere la spesa, rispetto a luglio 2025, di +29,29 euro al mese per la benzina e +41,94 euro al mese per il diesel”.

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