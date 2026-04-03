Carburanti, CdM: taglio delle accise fino al primo maggio

Carburanti e taglio delle accise (Foto Pixabay)

C’è il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al primo maggio. Questa mattina il CdM si è riunito e ha approvato il decreto legge “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese”.

Ha detto in conferenza stampa il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: “Proroghiamo la riduzione delle accise già in essere e che scadrebbero il lunedì di Pasqua fino al primo di maggio”.

Gasolio sopra 2,1 euro a litro in nove regioni

Il taglio delle accise era un provvedimento atteso e annunciato ma per le associazioni dei consumatori non risolutivo.

Per il Codacons “la proroga del taglio alle accise deciso oggi dal governo non è sufficiente a riportare i listini dei carburanti a livelli accettabili”.

A oggi il prezzo del gasolio supera i 2,1 euro al litro in 9 regioni, spiega il Codacons: i listini più elevati si registrano a Bolzano, dove il diesel al self costa 2,134 euro al litro, seguita da Calabria (2,116 euro/litro), Friuli Venezia Giulia (2,113 euro al litro), Liguria e Lombardia (2,108 euro/litro), Puglia e Valle d’Aosta (2,104 euro/litro), Basilicata (2,102 euro/litro), Piemonte (2,100 euro/litro). In autostrada il gasolio costa invece oggi 2,137 euro al litro, la benzina 1,822 euro/litro.

A questi livelli, spiega il Codacons, “l’effetto dello sconto sulle accise disposto dal governo è stato totalmente annullato dai rincari alla pompa. Per tale motivo ci aspettavamo oggi dal Consiglio dei ministri non solo una proroga al taglio alle accise, ma un potenziamento dello sconto fiscale per riportare i prezzi del gasolio a livelli accettabili”.

“Taglio inadeguato per il gasolio”

“Taglio inadeguato per il gasolio”, commenta il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona.

“È grave non aver alzato lo sconto sul gasolio, che oggi nella rete stradale si vende in media esattamente a 2,1 euro al litro, se a differenza dei calcoli del Mimit si conteggiano anche Bolzano e Trento. Se non c’erano soldi, piuttosto si poteva abbassare la riduzione della benzina che, anche portando le accise da -20 a -15 cent, sarebbe rimasta comunque anche in autostrada abbondantemente sotto 1,9 euro al litro”.

“Oggi il gasolio supera i 2,1 euro in Calabria, Trento, Liguria, Lombardia, Puglia, Valle d’Aosta, Basilicata, mentre in autostrada, a Bolzano e in Friuli Venezia Giulia il superamento era già avvenuto nei giorni scorsi – prosegue Dona – In Piemonte ci si ferma sulla soglia dei 2,1 euro esatti. La proroga, quindi, significa confermare questa stangata. In Calabria, in un solo giorno, il gasolio costa 1 euro e 5 cent in più rispetto a ieri. Solo in autostrada i prezzi scendono, grazie all’accordo Aiscat – Mit”.

Nei giorni scorsi infatti le società concessionarie delle autostrade (Aiscat) hanno aperto agli sconti nelle aree di servizio autostradali per un periodo di venti giorni e hanno avviato “un percorso con il coinvolgimento di tutti i diversi operatori del settore affinché si possa addivenire ad una riduzione del prezzo alla pompa di 5 centesimi di euro per litro in tempi ristretti”.

Quotazione del gasolio al massimo storico

Oggi nel frattempo la quotazione del gasolio sale di 15 centesimi e raggiunge il massimo storico.

La testata specializzata Staffetta Quotidiana segnala questa mattina prezzi dei carburanti ancora in rialzo, “con la quotazione internazionale del gasolio al massimo storico oltre i 1.600 dollari, il 10% in più del precedente record del 20 marzo”.

Secondo l’analisi di Staffetta “ciò nonostante, in una mossa evidentemente “politica”, Eni questa mattina ha ridotto i prezzi consigliati del gasolio di cinque centesimi, in modo da tenere la propria media nazionale giusto al di sotto dei due euro al litro: uno “sconto” che, considerando la mancata applicazione del rialzo della quotazione del gasolio (quindici centesimi), è di fatto pari a venti centesimi al litro. Intanto, a livello nazionale, il diesel sfiora quota 2,1 euro/litro (che sarebbero 2,34 con l’accisa piena)”.

Questa mattina i prezzi medi nazionali dei carburanti alla pompa sono aumentati ancora rispetto a ieri: benzina self service sulla rete stradale a 1,763 euro/litro (+7 millesimi), gasolio a 2,097 euro/litro (+15 millesimi). Senza lo sconto sulle accise oggi la benzina sarebbe oltre i due euro al litro in media nazionale self service e il gasolio oltre 2,34 euro.

Sulle autostrade i prezzi medi sono di 1,822 euro per la benzina e 2,137 euro per il gasolio. Staffetta segnala poi anche il rialzo dei prezzi del Gpl “sulla scia dei fortissimi rialzi dei prezzi di importazione dall’Algeria: Eni aumenta di 14 centesimi al litro”.