Carnevale fra maschere, dolci tipici e rincari. Federconsumatori: prezzi in crescita del 5%

Maschere e dolci tipici, il Carnevale porta con sé allegria e rincari. Costa di più concedersi un peccato di gola: frappe e castagnole esibiscono rincari compresi fra il 3% e il 7% rispetto allo scorso anno. Costa di più acquistare un costume di Carnevale: per i bambini si arrivano a spendere quasi 50 euro, per gli adulti non basta. Il noleggio del costume dipende poi dalla città, se si considera che a Roma e Milano servono 50 euro (prezzo invariato rispetto allo scorso anno) ma a Venezia si arriva a 246 euro con un aumento del 3%.

I numeri vengono dal monitoraggio dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori sui prezzi dei prodotti alimentari, dei costumi e degli accessori tipici del carnevale, nonché sui costi per organizzare una festa a tema con amici e parenti.

In media, afferma Federconsumatori, “i prezzi aumentano del +5% rispetto al 2023, gli aumenti più elevati si registrano per i trucchi, per l’acquisto dei costumi e per i dolci tipici”.

Ecco dunque prezzi e tendenze per il Carnevale di quest’anno secondo l’analisi di Federconsumatori.

I costumi di Carnevale

Tra le tendenze tipiche del 2024 spiccano i costumi di Barbie e delle serie tv più amate da grandi e piccini. Ma, visti i costi elevati, è sempre più in voga lo scambio di costumi con gli amici o l’acquisto di costumi economici online. Altra opzione molto gettonata, che rappresenta l’occasione per avere un costume unico e per mettere alla prova le proprie abilità creative, è il costume fai da te.

Il prezzo medio di un costume si attesta quest’anno a 54,90 euro per un adulto e 49,90 euro per un bambino (rispettivamente il +6% e il +8% rispetto al 2023).

Frappe e castagnole, peccato di gola a caro prezzo

Frappe e castagnole che passione, ma quanto costa il peccato di gola se non si fanno in casa? Quest’anno le frappe costano da una media di 14,50 euro al kg della grande distribuzione a 31,50 euro in pasticceria, con un rincaro rispettivamente del 4% e del 7% rispetto allo scorso anno.

Per le castagnole servono 21 euro/kg nella grande distribuzione e 32,90 euro/kg in pasticceria, con rincari del 3% e del 6%.

Il prezzo dei trucchi

Non c’è travestimento senza un make-up all’altezza: il prezzo medio di una palette di trucchi con un pennello e cinque colori è di circa 8,00 euro, mentre un kit più completo (otto colori, un pennello e una spugnetta) ha un costo di circa 26,99 euro. L’aumento medio di tali prodotti rispetto al 2023 è stato, rispettivamente, del +23% e del +12%.

Per questi prodotti – così come per bombolette, costumi e altri accessori – è importante prestare la massima attenzione alla sicurezza, acquistando solo trucchi certificati: in particolare è opportuno verificare la presenza del marchio CE, che garantisce la conformità alla normativa europea e controllare che sulla confezione sia riportato l’elenco degli ingredienti. È inoltre buona norma evitare l’acquisto di prodotti che presentino un involucro danneggiato, poiché il deterioramento della confezione potrebbe derivare da condizioni di conservazione non ottimali. Riutilizzare i trucchi dello scorso anno potrebbe non essere una buona idea: attenzione alle indicazioni sulla scadenza!

Manifestazioni e sfilate di Carnevale

Alcune città vantano una lunga tradizione legata al carnevale e organizzano ogni anno spettacolari parate di carri e maschere. Dal Carnevale di Venezia, a quello di Viareggio, di Cento e di Putignano. A Viareggio il costo del biglietto ordinario è di 24,93 euro (+13% rispetto al 2023), a Putignano, invece, il biglietto di ingresso alle manifestazioni costa circa 18,00 euro (con un incremento del 6% rispetto allo scorso anno), mentre a Cento il costo scende leggermente a 17,50 euro (-3%).

Il costo delle feste private

Chi, invece, preferisce organizzare una festa in maschera, oltre alle spese per l’affitto della location, che ammontano a circa 269 euro (+8%), deve mettere in conto i costi dei diritti SIAE (176,80 euro) e del buffet (15,90 euro a persona, +6%), a cui si possono aggiungere ulteriori spese nel caso in cui si voglia arricchire l’evento con la presenza di un fotografo (158,00 euro), di un animatore (168,00 euro) e di un truccatore (100,00 euro).