Come fare per... risparmiare su libri di testo e materiale scolastico (Foto di PayPal.me/FelixMittermeier da Pixabay )

Il nuovo anno scolastico si avvicina, e con esso le prime preoccupazioni per l’aumento dei prezzi dei libri e dei materiali (qui l’analisi di Federconsumatori). Anche per l’Unione Nazionale Consumatori le notizie non sono buone.

“Per i libri scolastici – spiega l’associazione – si prevede un rialzo del 4,3%, un bel salto, anche se in linea con l’inflazione programmata, mentre quaderni e risme di carta secondo gli ultimi dati Istat costano già ora il +9,2% rispetto allo scorso anno e il 17,2% in più nel confronto con settembre 2021, quando i prezzi hanno iniziato a decollare per via del costo della carta strettamente legato al caro bollette. Va poco meglio per gli altri articoli di cartoleria, come penne, matite ed evidenziatori, che segnano un rincaro del 5,6% sul 2022 e del 12% sul 2021. A settembre, però, con il rientro dalle ferie, potrebbero scattare ulteriori incrementi”.

L’UNC, quindi, ha preparato una guida con alcuni consigli per risparmiare e limitare, così, l’impatto del caro scuola.

Caro scuola, come risparmiare sui libri di testo

Il primo consiglio è quello di acquistare dalla grande distribuzione. Anche presso gli ipermercati è possibile acquistare libri scolastici, risparmiando rispetto alla cartolibreria. Si può arrivare massimo al 15% del prezzo di copertina.

Anche acquistare i libri online può convenire rispetto alla libreria tradizionale, fino al 15% sul prezzo di copertina, anche se spesso sono in buoni acquisto. Acquistate libri usati, preferibilmente direttamente da altri studenti: si risparmia fino al 50% del prezzo di copertina. Altrimenti li trovate nelle bancarelle e in alcune librerie.

Per quanto riguarda le nuove edizioni, l’UNC consiglia di verificare, prima dell’acquisto, se l’edizione “nuova” è realmente tale.

Sì ai libri in formato digitale, scaricati su tablet o computer. Leggere libri direttamente sul tablet alleggerisce sia la spesa che lo zaino dei ragazzi. Attenti, però, se decidete di stamparli in proprio: i costi potrebbero essere superiori al vecchio e tradizionale acquisto. Non tutte le scuole e gli insegnanti, poi, consentono di portare il tablet in classe. Quindi, verificate prima di procedere.

Sì anche agli scambi di libri. Le scuole dovrebbero favorire lo scambio diretto tra studenti consentendo nelle bacheche l’affissione di annunci e organizzando specifiche iniziative. Inoltre si può condividere lo stesso testo con altri: si può, ad esempio, acquistare un solo libro e poi dividerlo con il compagno di banco o con il compagno di classe con il quale si fanno solitamente i compiti.

Chiedete che nella biblioteca della scuola o del vostro Comune ci siano in abbondanza i libri di testo, in modo da poter ricorrere al prestito a domicilio. Ideale è il comodato d’uso: gli studenti tengono il libro per tutto l’anno e si impegnano a restituirlo in buone condizioni.

L’UNC ricorda, inoltre, che alcune scuole acquistano i libri di testo per conto di tutti gli studenti, in modo da risparmiare sull’acquisto grazie al grande quantitativo e all’ordinativo all’ingrosso. Talvolta, infine, i professori fanno dispense gratuite per gli studenti.

Risparmiare sull’acquisto del materiale scolastico

Per quanto riguarda, invece, l’acquisto del corredo scolastico, l’UNC consiglia, in primo luogo, di non inseguire la moda del momento, per poter arrivare a spendere il 40% in meno acquistando prodotti di identica qualità. Basta non comperare gli articoli legati ai personaggi dei cartoni animati, rinunciare allo zaino dei beniamini o all’astuccio visto in tv.

Negli ipermercati si può arrivare a risparmiare fino al 30% rispetto al corredo acquistato in cartolibreria, se la catena decide di usare i prodotti scolastici come prodotti civetta, ossia vendendoli a prezzi stracciati o sottocosto, per attirarvi da loro, contando sul fatto che poi acquisterete anche tutto il resto, non scontato. L’UNC consiglia di andare con la lista dettagliata della spesa fatta razionalmente a casa.

Aspettate e non fatevi prendere dall’ansia del tutto e subito. Non è obbligatorio acquistare ora tutto quello che servirà durante l’intero anno scolastico. Le scorte si possono fare se i prodotti sono in offerta, altrimenti può essere più conveniente rinviare l’acquisto. Aspettando, si può anche risparmiare, specie se si considera che alcuni prezzi in futuro potrebbero anche scendere, ad esempio quelli legati al costo della carta, come i quaderni.

Attendete i professori. Per le cose più tecniche (compasso, dizionari…), è bene aspettare i suggerimenti dei professori. Eviterete, in tal modo, acquisti inutili o, peggio ancora, sbagliati.

Infine, ricorda l’UNC, i kit a prezzo fisso possono convenire. Confrontate comunque i prezzi dei singoli articoli e controllate la qualità del prodotto, specie per lo zaino ed il trolley (per la schiena è preferibile il trolley, salvo ci siano troppe scale da fare all’interno della scuola ed il trolley non abbia spallacci a scomparsa). Meglio se queste offerte promozionali sono frutto di un accordo con le associazioni di consumatori, che fanno da garante.

