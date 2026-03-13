Commissione allerta rapida, Consumatori: “Agire prima che sia troppo tardi”

Dopo la riunione odierna della Commissione di allerta rapida, Adoc, Assoutenti e Federconsumatori scrivono una lettera alla presidente del Consiglio, al Ministro delle Imprese e del made in Italy e a Mr Prezzi chiedendo di agire con urgenza per rallentare la spirale inflazionistica

Bisogna “agire con urgenza”, con “misure immediate per rallentare la spirale inflazionistica, prima che sia troppo tardi e prima che essa si abbatta in modo insostenibile sui redditi delle famiglie”.

È la richiesta che arriva da Adoc, Assoutenti e Federconsumatori, componenti per il CNCU della Commissione di allerta rapida. Dopo la riunione odierna della Commissione, dedicata ai carburanti, le associazioni hanno scritto una lettera ufficiale alla Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro Urso.

“Il fatto che i rincari non abbiano raggiunto i livelli drammatici del 2022 suggerisce che sia proprio questo il momento di agire – spiegano le associazioni dei consumatori – In tal senso abbiamo ritenuto necessario rivendicare misure urgenti per rallentare la spirale inflazionistica, prima che sia troppo tardi e prima che si abbatta in modo insostenibile sui redditi delle famiglie, già duramente colpiti da anni di continui rincari. È urgente, in questa fase, scongiurare gravi ricadute negative sulla domanda e sulla crescita complessiva dell’economia e, quindi, sui nostri conti pubblici”.

Qui la lettera con le proposte delle associazioni