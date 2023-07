“Dedicata a te”, il Governo presenta la carta per i beni alimentari di prima necessità

Si chiama “Dedicata a te” ed è la carta di pagamento per gli acquisti alimentari di prima necessità presentata oggi in conferenza stampa dal Governo. Attraverso la carta “Dedicata a te”, che verrà distribuita da Poste italiane, sarà erogato un contributo governativo per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.

Alla presentazione sono intervenuti oggi i Ministri Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste), Giancarlo Giorgetti (Economia e delle Finanze) e Marina Elvira Calderone (Lavoro e Politiche sociali) mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato un videomessaggio.

Meloni ha spiegato che fra le misure messe in campo «Oggi ce n’è una che riguarda particolarmente quel 1.300.000 famiglie che hanno maggiori difficoltà nell’acquisto dei generi di prima necessità, il famoso “caro” carrello. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare queste famiglie e sarà disponibile, presso gli uffici delle Poste Italiane, la carta “Dedicata a te”».

Spiega ancora Meloni: «È una carta che si attiva e che consente a queste famiglie di avere circa 400 euro da poter spendere negli esercizi commerciali per l’acquisto dei generi di prima necessità, ma ha un valore più ampio grazie alla scontistica che il governo ha ottenuto dagli esercenti e della grande distribuzione, perché questo è uno di quei casi nei quali tutta la filiera si è messa al lavoro».

Dedicata a te, la carta per i beni alimentari

Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, per nuclei familiari composti da almeno tre persone residenti in Italia, iscritti all’Anagrafe comunale e con certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro.

L’ammontare del beneficio economico è pari a euro 382,50 (ai sensi del decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2023, pubblicato nella G.U. n.110 del 12 maggio 2023, recante “Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’art. 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197”).

Le carte saranno operative a partire dal mese di luglio 2023: per attivarle è necessario effettuare un primo pagamento con la carta assegnata entro il 15 settembre 2023. La mancata attivazione entro il 15 settembre 2023 comporta la non fruibilità della carta e la conseguente decadenza dal contributo. La carta può essere ritirata in tutti gli uffici postali. Per il ritiro della carta, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune di residenza, che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario con il codice della carta assegnata. (Tutte le informazioni sul sito del Masaf).

Adoc: molte famiglie in serie difficoltà, anche i lavoratori poveri

Di fronte alla presentazione della carta, l’Adoc ricorda che da mesi, anche attraverso la campagna contro il caro prezzi, «denuncia prezzi altissimi soprattutto dei prodotti di largo consumo, prezzi che vanno ben oltre le dinamiche inflattive. Questa situazione sta mettendo in seria difficoltà molte famiglie italiane – afferma la presidente nazionale dell’Adoc Anna Rea -, non solo quelle in stato di povertà con Isee basso (15mila euro), a cui si rivolge la card ’Dedicata a te’ presentata oggi, ma anche i cittadini medi, quelli con reddito da 30mila euro, che diventeranno i nuovi lavoratori poveri. Dopo il caro bollette – prosegue la presidente dell’Adoc -, non ancora recuperato nonostante il calo del prezzo dell’energia e del gas per effetto della reintroduzione da parte del Governo degli oneri di sistema e della tassazione e con il caro carrello, sempre più vuoto e di scarsa qualità, le tasche degli italiani si sono ulteriormente svuotate, considerando anche i prezzi della frutta alle stelle».

Per l’associazione, oltre al rafforzamento dei controlli territoriale, «resta fondamentale stanare le speculazioni attivando un’azione cogente con la Grande Distribuzione Organizzata che spesso detta le regole anche alle aziende produttrici – prosegue la presidente Rea – Vi è troppo scarto tra il prezzo all’origine e il prezzo alla vendita che arriva al consumatore. Per fare un esempio, sono di ieri i dati che ci dicono che anche il clima ha fatto rialzare i prezzi di meloni e angurie, alimenti importanti dell’estate, che hanno registrato, secondo dati del mercato all’ingrosso di Roma un aumento del 125% (meloni) e del 78% (angurie). Se a questi prodotti associamo il riso (+60%), lo zucchero (+40%), patate e cipolle (+30%), zucchine (+27), non possiamo neanche più dire che gli italiani sono oramai arrivati alla frutta!».

