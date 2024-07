Essere Animali, violazioni e sofferenze nei trasporti di animali vivi in Italia

Il team investigativo di Essere Animali ha documentato le terribili condizioni in cui viaggiano in Italia gli animali destinati al consumo alimentare, con le alte temperature nel mese di luglio

In Europa i trasporti di animali vivi sono spesso caratterizzati da violazioni delle normative e inutili crudeltà. L’Italia non fa eccezione e già nei mesi scorsi il tema ha mobilitato diverse associazioni animaliste. Il team investigativo di Essere Animali ha ora documentato le terribili condizioni in cui viaggiano gli animali destinati al consumo alimentare durante il mese di luglio, intercettando un camion proveniente dalla Spagna e monitorando le tratte autostradali tra Lodi e Faenza sulla A1 e A14, e tra Brescia e Montebello Vicentino sulla A4.

Durante questi monitoraggi sono stati individuati camion con temperature interne superiori ai 45°C. Particolarmente grave è stato un episodio verificatosi nei pressi di Reggio Emilia, dove l’autista di un camion ha lasciato gli animali sotto il sole cocente con le ventole spente per pranzare, nonostante fosse a pochi minuti dal macello. Questo ha portato a una temperatura interna di 48°C, con gli animali che presentavano chiari segni di sofferenza, tra cui respirazione affannosa e bava alla bocca.

Chiara Caprio, Responsabile Relazioni Istituzionali di Essere Animali, ha denunciato la situazione: «Il lavoro svolto dal team di Essere Animali ha mostrato ancora gravissime violazioni con un camion di suini pesanti lasciato sotto il sole con una temperatura interna di 48°C. Gli animali boccheggiavano con la bava alla bocca, presentavano chiari segni di sofferenza e un’alta frequenza respiratoria, il tutto a pochi minuti dal macello e in totale violazione della normativa, che prevede di recarsi senza indugio verso la destinazione finale e non arrecare agli animali lesioni o sofferenze inutili».

Una condizione che si ripete: violazioni persistenti

Questi eventi purtroppo non sono isolati. Le problematiche documentate lungo l’autostrada A1 verso i macelli dell’Emilia-Romagna sono ricorrenti e testimoniano l’incapacità delle autorità italiane ed europee di risolvere queste criticità, anche a causa di leggi obsolete e inadeguate. Attualmente, la Commissione Europea sta revisionando il Regolamento N.1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto, ma la normativa attuale non fornisce indicazioni chiare sulle temperature, ignorando aspetti cruciali come i tassi di umidità e i trasporti nazionali.

Il team di Essere Animali ha inoltre riscontrato, all’altezza di Fiorenzuola d’Arda (PC), un autoarticolato che trasportava 273 pecore adulte dalla Spagna con una temperatura interna di 36°C, oltre il limite consentito dalla normativa UE. Il camion era diretto a un macello di Ancona, dimostrando ulteriormente le inefficienze delle disposizioni attuali.

Nonostante le note integrative emanate annualmente dal Ministero della Salute, come quella del 15 luglio 2024, e la sensibilizzazione verso le autorità preposte ai controlli ufficiali, le violazioni continuano a persistere.

«Purtroppo la normativa UE è lacunosa, soprattutto per quanto concerne i viaggi nazionali, e mostra tutti i suoi limiti anche nel caso dei trasporti estivi su lunga distanza», aggiunge Chiara Caprio. «Il tema delle temperature è cruciale e richiede urgenti miglioramenti normativi per proteggere gli animali coinvolti nella produzione alimentare da sofferenze inutili, specialmente in un contesto di crisi climatica e temperature in aumento».

