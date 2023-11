Expo Consumatori, torna l’appuntamento del consumerismo e della sostenibilità

Torna Expo Consumatori e si unisce al Villaggio della Sostenibilità. L’appuntamento del consumerismo italiano e della sostenibilità è in agenda dal 12 al 14 dicembre al Museo delle Ferrovie di Pietrarsa a Portici (Napoli). Nella giornata inaugurale verrà lanciato il progetto “Ricomincio da tRe” dedicato ai consumatori per la diffusione di modelli di economia circolare promosso da 12 associazioni dei consumatori riconosciute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Expo Consumatori edizione 2023

Expo Consumatori, promosso da Assoutenti, quest’anno si unisce a Il Villaggio della sostenibilità, promosso da Adiconsum, insieme a “Ricomincio da tRe” “Per un’Italia che cresce, originale, circolare, felice” – questo lo slogan che anima l’iniziativa.

Durante i 3 giorni si svolgeranno, organizzati da Expo Consumatori e il Villaggio della Sostenibilità, laboratori e percorsi espositivi sul tema della sostenibilità come “l’antro della pirateria e contraffazione, il salvadenaro, il salone del riuso e della moda sostenibile, il circolo dell’energia, oltre a spettacoli ed esibizioni”, informa una nota stampa.

“L’evento quest’anno assume un’importanza ancora più forte, considerata la rilevanza attuale dei temi legati al consumo che stanno dettando l’intera agenda politico-istituzionale nazionale: basti pensare al caro bollette, all’inflazione e alle ripercussioni sull’economia nazionale ed europea – spiegano i promotori – È necessario trovare soluzioni efficaci ed indirizzare il cambiamento verso una crescita originale, circolare e felice”.

I temi di Expo Consumatori

Si parlerà di mobilità sostenibile con la presentazione dell’Eco Tour “Ricomincio da tRe”, un tour ecosostenibile con 50 tappe che utilizzerà un Bus della flotta Busitalia alimentato a carburante HVO di Eni e che in ogni tappa scambierà alberi con la plastica recuperata dalle scuole e promuoverà i principi dell’economia circolare alla presenza dei big della politica, del Governo e dell’imprenditoria. Altri temi affrontati saranno innovazione e digitalizzazione per produrre un’economia capace di riciclare, ridurre lo spreco e indurre al riuso, di sostenibilità energetica e comunità rinnovabili. Non mancheranno spunti sul Made in Italy e sulle buoni prassi per difendere il mercato e sensibilizzare sui rischi legati alla contraffazione.

Verrà dato ampio spazio nella terza giornata anche alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle strategie dell’Industria di Marca alimentare e nelle scelte di acquisto dei consumatori. E si parlerà infine anche di prevenzione al sovraindebitamento.

Per partecipare agli eventi di Expo Consumatori, è possibile registrarsi qui.

