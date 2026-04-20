False email dal Ministero della Salute, l’allerta: è un tentativo di truffa

Stanno circolando false email che invitano i cittadini a fornire dati personali per rinnovare la tessera sanitaria. L’allerta del Ministero della Salute: è una truffa

Attenzione alle false email che sembrano provenire dal Ministero della Salute e sono invece un tentativo di truffa. Ancora una volta, è un tentativo di phishing basato sull’invito a fornire dati personali per rinnovare la tessera sanitaria o aggiornare i dati. Ma “la Tessera sanitaria e il Fascicolo sanitario elettronico sono gratuiti, sempre e per tutti”, ribadisce il Ministero della Salute, che ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’allerta sul tentativo di truffa.

False email a nome del Ministero

“Stanno circolando – avvisa il Ministero – false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo o l’iscrizione a servizi sanitari digitali. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali”.

Le false email invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al rinnovo della Tessera sanitaria o all’aggiornamento dei propri dati nel Fascicolo sanitario elettronico.

Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili, incluso i dati bancari.

Il Ministero ribadisce allora che tessera sanitaria e fascicolo sanitario elettronico sono gratuiti e che il Ministero della Salute non invia email per richiedere l’inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali. Eventuali richieste passano dai canali ufficiali e vanno fatte solo dai canali ufficiali.

Il rischio della truffa è che i dati personali vengano usati per per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente. Il Ministero ribadisce dunque i comportamenti da adottare: non cliccare sui link contenuti nelle email sospette, non fornire dati personali o sensibili e cancellare immediatamente il messaggio.