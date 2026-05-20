Giornata mondiale delle api, sempre più a rischio di estinzione

Oggi è la Giornata mondiale delle api e degli insetti impollinatori. Piccoli ma fondamentali e sempre più in pericolo: in Europa un terzo delle specie è a rischio di estinzione. Ma dalle api dipende la sicurezza alimentare

Indispensabili ma in pericolo. Piccole ma fondamentali per la salute del pianeta e la sicurezza alimentare. Si celebra oggi la Giornata mondiale delle api, dedicata a tutti gli impollinatori, occasione per ricordare che la loro tutela non è solo una questione ambientale ma anche economica, alimentare e culturale.

Api e impollinatori in declino

Api e impollinatori non producono solo miele ma sono, come ricorda il WWF, “ingranaggi essenziali degli ecosistemi”. Eppure sono a rischio. In molti stanno scomparendo. Secondo l’Ispra (Istituto per la protezione e la ricerca ambientale) il 22% delle api native in Italia è a rischio di estinzione.

“Gli insetti impollinatori – spiega il WWF – stanno scomparendo a una velocità allarmante: in Europa quasi la metà delle specie è in declino e un terzo rischia l’estinzione. Un fenomeno che mette a rischio non solo la biodiversità, ma anche la sicurezza alimentare globale, considerando che il 75% delle colture alimentari dipende dall’impollinazione animale”.

Impollinatori, biodiversità e sicurezza alimentare

Gli insetti impollinatori svolgono funzioni ecologiche vitali che sostengono la biodiversità globale, la sicurezza alimentare e l’equilibrio degli ecosistemi. Come ricorda l’Ispra per la Giornata mondiale delle api, circa il 90% delle piante selvatiche a fiore nel mondo dipende dal trasporto del polline fatto dagli insetti per potersi riprodurre. Si stima inoltre che il 75% delle principali colture agrarie mondiali (tra cui ortaggi, frutta, frutta a guscio e foraggio) tragga beneficio dall’attività degli insetti. Api e impollinatori supportano la salute degli ecosistemi.

Ma la loro salute è critica in tutta Europa ed è considerata allarmante in Italia, dove circa il 22% delle 151 specie di api native valutate è minacciato di estinzione, spiega l’Ispra.

Le minacce: habitat, clima, pesticidi

Causa del declino sono soprattutto la frammentazione e la perdita degli habitat, l’agricoltura intensiva, la crisi climatica e l’uso crescente dei pesticidi tra cui i neonicotinoidi, altamente tossici per api e altri impollinatori. Nonostante i divieti europei, ricorda il WWF, in Italia persistono deroghe che ne consentono ancora l’utilizzo. “Il risultato è un danno enorme anche sul piano economico: il valore dell’impollinazione è stimato in oltre 22 miliardi di euro l’anno in Europa e 3 miliardi in Italia, un patrimonio che stiamo progressivamente mettendo a rischio”.

Per accrescere la consapevolezza su queste minacce, le Nazioni Unite hanno dunque istituito la Giornata mondiale delle api, quest’anno sul tema Bee together, for people and the planet per ricordare la collaborazione tra uomo e api e promuovere pratiche di apicoltura innovative e sostenibili che supportino l’ambiente e il sostentamento delle comunità.

Difendere gli impollinatori

“Difendere gli impollinatori significa difendere la nostra vita – sottolinea Eva Alessi, responsabile sostenibilità del WWF Italia-. Questi insetti, infatti, garantiscono anche la riproduzione di circa il 90% delle piante selvatiche da fiore, sostenendo gli ecosistemi da cui dipendiamo”.

Senza api e impollinatori, non esisterebbe un terzo del cibo che arriva in tavola. L’impollinazione, supportata da api selvatiche, farfalle, sirfidi e altri insetti, è il servizio ecosistemico che garantisce la riproduzione di oltre l’85% delle piante del pianeta. Eppure, negli ultimi decenni, le popolazioni di questi insetti sono crollate in modo allarmante.

In occasione di questa giornata, il WWF ha lanciato la petizione “Difendi gli Impollinatori”, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini per chiedere al Governo e ai decisori politici interventi urgenti a tutela di api, farfalle e impollinatori.

L’associazione chiede di attuare pienamente la Strategia Nazionale Biodiversità 2030 che prevede interventi concreti per il recupero degli habitat naturali da cui gli impollinatori dipendono per sopravvivere. È fondamentale, aggiunge, che venga adottato un efficace Piano Nazionale di Ripristino della Natura.

C’è inoltre un richiamo al settore agricolo: per il WWF serve un cambiamento dell’agricoltura verso un processo di transizione agroecologica, con la promozione e l’adozione di pratiche sostenibili e l’aumento della superficie agricola coltivata a biologico. È inoltre fondamentale, conclude il WWF, porre fine all’uso di pesticidi dannosi per api e impollinatori, eliminando definitivamente le deroghe ancora presenti per i pesticidi vietati dalla Ue.