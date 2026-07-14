Il caro carburanti non finisce più. Consumatori: costo in più sulle partenze estive

Non c’è fine al caro carburanti. In dieci regioni il diesel già supera i 2 euro al litro. Con le nuove tensioni nello stretto di Hormuz le quotazioni del petrolio sono tornate a crescere e, con esse, i prezzi dei carburanti, ormai del tutto privi dei ritocchi sulle accise.

Continua la corsa dei prezzi carburanti

“La recrudescenza del conflitto nel Golfo persico e il continuo calo delle scorte di petrolio e prodotti hanno fatto balzare le quotazioni di benzina e gasolio a inizio settimana”, spiega Staffetta quotidiana. I cali che ci sono stati fra giovedì e venerdì sono vanificati, la quotazione della benzina è salita dell’equivalente di due centesimi e mezzo, quella del gasolio di oltre sei. Il Brent è schizzato del 10%, ben al di sopra degli 80 dollari.

E così, prosegue Staffetta, i prezzi dei carburanti alla pompa continuano la loro corsa, al massimo da metà giugno: la benzina va verso 1,89 euro, il gasolio è a un passo dai due euro al litro, con dieci regioni già al di sopra della soglia, in media self service (Basilicata, Bolzano, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trento, Valle d’Aosta).

Secondo Staffetta Quotidiana, questa mattina 14 luglio il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,885 €/l per la benzina (+6 millesimi rispetto a ieri), 1,997 €/l per il gasolio (+8), 0,750 €/l per il Gpl (-1) e 1,555 €/kg per il metano (+1). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,973 €/l per la benzina (+4), 2,070 €/l per il gasolio (+5), 0,883 €/l per il Gpl (invariato) e 1,587 €/kg per il metano (+5).

Rincari sulle partenze estive

Le associazioni dei consumatori tornano a denunciare quanto tutto questo si scarichi sulle famiglie, in partenza (chi potrà farlo) per le vacanze estive.

“In termini di spesa, un pieno di gasolio costa oggi 5,7 euro in più rispetto a inizio luglio, +4 euro un pieno di benzina – calcola il Codacons – Un andamento che preoccupa soprattutto in vista del prossimo esodo estivo degli italiani: per tale motivo, se il trend rialzista proseguirà anche nei prossimi giorni, chiediamo al governo di rivalutare un intervento sulle accise, in modo da alleggerire la spesa per milioni di italiani che si sposteranno in auto tra luglio e agosto”.

Adoc denuncia lo “stato catatonico” del Governo. Sostiene la presidente dell’associazione Anna Rea: “Il Governo cosa fa? Inezia. Gli aumenti sono certificati dal Mimit anche oggi, dopo che ieri Urso ha detto che l’Esecutivo non ha in programma nuovi sconti generalizzati sui carburanti, prevedendo piuttosto interventi selettivi destinati alle famiglie con redditi più bassi e alle imprese maggiormente penalizzate dall’aumento dei costi energetici. Caro Governo, tra l’essere pronto e l’agire concretamente passa troppo tempo. Ci chiediamo: cosa aspettate? Le attese sono esclusivamente a danno dei consumatori, specie in un periodo come questo di partenze per le vacanze”.

Le ricadute sulle famiglie

“Come purtroppo avevamo paventato, l’eliminazione del taglio delle accise si è rivelata prematura e poco lungimirante”, commenta Federconsumatori.

Dal caro carburanti l’associazione stima ricadute di circa 139 euro a famiglia in termini diretti, sul pieno di carburante, cui si aggiungono 126 euro per l’aumento dei costi dei beni di largo consumo trasportati su gomma. L’aggravio totale è stimato in 265 euro annui a famiglia ma per Federconsumatori “si sarebbe potuto ridurre di ben 112,80 euro annui se il Governo non avesse deciso di eliminare troppo presto il taglio delle accise (nella misura prevista dall’ultimo provvedimento in tema). Una scelta che peserà sulle vacanze degli italiani, e sulle loro scelte di consumo, già condizionate da un potere di acquisto ridotto ai minimi termini dopo anni di aumenti spesso ingiustificati”.

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