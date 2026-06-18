Immagini di minori sui social, Garante Privacy: serve il consenso di entrambi i genitori

Il Garante Privacy ha ribadito che per pubblicare sui social immagini che ritraggono minori di 14 anni è necessario il consenso preventivo di entrambi i genitori

Per pubblicare sui social network immagini che ritraggono minori di 14 anni è necessario il consenso preventivo di entrambi i genitori. Al compimento dei 14 anni, invece, la normativa italiana riconosce al minore la facoltà di decidere autonomamente sulla diffusione online delle proprie immagini.

È il principio ribadito dal Garante Privacy, che – si legge in una nota – ha dichiarato “illecito il trattamento di immagini di figli minori pubblicate sui social da una madre senza il consenso dell’altro genitore“.

Immagini di minori sui social, il caso

Il caso – spiega il Garante – nasce dal reclamo presentato da un padre, che aveva segnalato la pubblicazione di fotografie dei figli infraquattordicenni sui profili social dell’ex moglie, in particolare su Facebook.

Secondo il reclamante, “la diffusione ripetuta delle immagini configurava una forma di sharenting, che avrebbe potuto esporre i minori a rischi di abuso e compromettere la loro futura autodeterminazione digitale”.

L’Autorità ha ricordato, quindi, che “i minori meritano una tutela rafforzata e la pubblicazione delle loro immagini sui social costituisce un trattamento di dati personali, per il quale è richiesta un’idonea base giuridica”.

“Non rilevano – ha precisato il Garante – la finalità affettiva della condivisione, il numero limitato delle fotografie o l’eventuale impostazione privata del profilo, poiché i contenuti online possono essere ulteriormente diffusi e resi visibili a terzi“.

La decisione del Garante Privacy

Accertata l’assenza del consenso del padre, il Garante – si legge nella nota – ha imposto alla madre il divieto di pubblicazione delle foto dei figli minori sui social network senza il consenso di entrambi i genitori .

Inoltre ha disposto nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento per violazione della normativa privacy.

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