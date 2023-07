In calo l’Indice FAO dei prezzi delle materie prime alimentari

Cala a giugno l’indice di riferimento dei prezzi internazionali delle materie prime alimentari, trainato dalla diminuzione dei prezzi di tutti i principali cereali e della maggior parte dei tipi di oli vegetali, secondo quanto riferito dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

In particolare, l’Indice ha registrato una media di 122,3 punti a giugno, in calo dell’1,4% rispetto a maggio e del 23,4% rispetto al picco di marzo 2022.

Allo stesso tempo – segnala l’Organizzazione – gli elevati prezzi degli alimenti, a livello nazionale, mettono a rischio i paesi vulnerabili.

“I rincari dei prezzi degli alimenti, le crisi economiche, i conflitti, le siccità e la minaccia incombente di fenomeni meteorologici esacerbati da El Niño, in alcune aree, aggravano le preoccupazioni per la sicurezza alimentare in molte regioni del mondo. Secondo il recente rapporto Crop Prospects and Food Situation report, una pubblicazione trimestrale del Global Information and Early Warning System (GIEWS) della FAO, sono 45, in totale, i paesi del mondo che necessitano di aiuti alimentari esterni”.

Indice dei prezzi delle materie prime alimentari, alcuni dati

Secondo quanto riferito dalla FAO, da maggio l’Indice dei prezzi dei cereali è sceso del 2,1%. Le quotazioni internazionali dei cereali secondari a giugno sono diminuite del 3,4%, trainate principalmente dall’aumento delle forniture di mais in Argentina e Brasile e dal miglioramento delle prospettive di produzione nelle principali aree di produzione degli Stati Uniti d’America.

Inoltre i prezzi internazionali del grano sono diminuiti dell’1,3% e quelli del riso sono diminuiti dell’1,2%.

Cala anche l’Indice FAO dei prezzi degli oli vegetali, del 2,4% da maggio, poiché – analizza l’Organizzazione – i prezzi mondiali più bassi degli oli di palma e di girasole hanno più che compensato gli aumenti delle quotazioni dell’olio di soia e di colza, influenzati dalle condizioni meteorologiche nelle principali regioni di coltivazione.

Diminuiscono, inoltre, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari, dello 0,8% a giugno, trainati dal calo dei prezzi internazionali del formaggio, anche se i prezzi mondiali del burro sono aumentati, e dello zucchero (-3,2%), che ha registrato il suo primo calo dopo quattro aumenti mensili consecutivi.

Infine, l’Indice FAO dei prezzi della carne è rimasto praticamente invariato a giugno, con i prezzi della carne di pollame in aumento per via dell’elevata domanda di importazioni dall’Asia orientale. I prezzi internazionali della carne suina sono aumentati, mentre quelli delle carni bovine e ovine sono diminuiti a causa dell’aumento delle disponibilità esportabili dall’Oceania.

