Incendi boschivi, dalla Ue quasi 800 vigili del fuoco nelle aree ad alto rischio

Per l’estate in arrivo, l’Unione europea mette in campo “la più grande risposta di sempre agli incendi boschivi”. Sono sempre più diffusi e frequenti, spesso diventano mega roghi che devastano centinaia di migliaia di ettari di territorio, e sono aggravati dalla crisi climatica. Con l’aumento degli incendi boschivi in tutta Europa, la Commissione europea ha deciso di finanziare e coordinare un “numero record di vigili del fuoco, aerei ed esperti di emergenza nell’ambito del meccanismo di protezione civile”.

Bruxelles ha annunciato ieri che 777 vigili del fuoco provenienti da 14 paesi europei saranno strategicamente pre-posizionati in aree ad alto rischio a Cipro, Grecia, Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Parallelamente, 22 aerei antincendio e 5 elicotteri della flotta dell’UE sono pronti a sostenere i paesi che più si ritrovano sotto la pressione dei roghi.

La strategia contro gli incendi boschivi

A marzo di quest’anno, la Commissione europea ha lanciato una nuova strategia per fronteggiare gli incendi boschivi, che stanno diventando sempre più distruttivi e frequenti. Bruxelles propone un approccio “olistico” con una strategia che unisce prevenzione, preparazione, risposta e recupero, azioni che vogliono garantire maggiore protezione dei cittadini, dell’ambiente, del patrimonio culturale e delle infrastrutture. Forte dunque l’accento sulla prevenzione degli incendi boschivi, con azioni basate sugli ecosistemi. L’obiettivo è quello di costruire paesaggi resistenti agli incendi, mitigare il rischio e attenuare l’impatto dei roghi, attraverso la protezione e il ripristino della natura.

La minaccia dei roghi

Gli incendi boschivi sono infatti una minaccia crescente per l’Europa e rischiano di diventare ancora più devastanti nei prossimi anni. Già il 2025 è stata la stagione peggiore degli ultimi venti anni per l’Europa. Fra i paesi più colpiti dai roghi ci sono stati Spagna, Portogallo, Grecia, Italia e i Balcani. In tutta la Ue si sono contati oltre 1 milione di ettari andati in fumo, secondo il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (EFFIS). Si tratta del valore più alto mai registrato all’interno dell’Unione Europea dal 2006. Tra l’8 e il 19 agosto, la superficie totale bruciata stimata sia in Portogallo che in Spagna è stata di oltre 500 mila ettari, il valore più alto mai registrato per le aree bruciate in questi paesi a metà agosto, paragonabile a quasi il doppio della superficie del Lussemburgo. L’Italia è il paese che nel 2025 conta il più alto numero di grandi incendi, con roghi superiori ai 30 ettari. Secondo dati Copernicus sono stati 532, una media di circa due al giorno nel 2025.

Le azioni dell’Europa per l’estate 2026

La Commissione europea prevede dunque che, per tutta la stagione degli incendi boschivi, gli esperti del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze saranno al lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il Centro rafforzerà il suo monitoraggio con ulteriori esperti in materia di incendi boschivi provenienti dagli Stati membri e dai paesi partecipanti, insieme a specialisti provenienti dai partenariati della Commissione con le istituzioni scientifiche. Il sistema EFFIS fornirà previsioni continue del rischio di incendi boschivi, mentre i servizi satellitari dell’UE come Copernicus forniranno mappe di emergenza e analisi geospaziali per aiutare le decisioni sul campo. Nel corso di quest’anno, spiega ancora Bruxelles, la Ue lancerà una nuova stazione antincendio regionale europea a Cipro per rafforzare la preparazione e le capacità di risposta agli incendi in tutta Europa e nella regione del Mediterraneo meridionale. A Cipro faranno base sei aerei e ci saranno corsi di formazione ed esercitazioni per gli operatori della protezione civile.