Incendi boschivi, minaccia crescente per l’Ue

La Commissione europea ha lanciato una nuova strategia per la prevenzione e la risposta agli incendi boschivi, una minaccia crescente per l’Europa. Nel 2025 sono andati in fumo 1 milione di ettari

La crisi climatica esaspera il rischio di incendi boschivi in tutta Europa. Frequenza e intensità degli incendi sono già aumentate e solo lo scorso anno gli incendi boschivi hanno devastato più di un milione di ettari nell’Unione europea. Aumenta inoltre la frequenza dei “megafire” e questo pone grandi problemi alla gestione dell’emergenza fuoco.

Così oggi la Commissione europea ha lanciato una nuova strategia per fronteggiare gli incendi boschivi, che stanno diventando sempre più distruttivi e frequenti. Bruxelles propone un approccio “olistico” con una strategia che unisce prevenzione, preparazione, risposta e recupero, azioni che vogliono garantire maggiore protezione dei cittadini, dell’ambiente, del patrimonio culturale e delle infrastrutture.

Incendi in aumento, distruggono ecosistemi e infrastrutture

«Il numero e l’intensità degli incendi in tutto il continente stanno aumentando in modo preoccupante, distruggendo ecosistemi e infrastrutture, con un impatto sulle persone e sull’economia – ha detto Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per una Transizione pulita, giusta e competitiva – Rafforzare le nostre capacità di prevenzione e resilienza e investire in ecosistemi sani ci aiuterà a ridurre i rischi più pericolosi e a ridurre i costi e i danni» .

Roghi devastanti

Gli incendi boschivi sono una minaccia crescente per l’Europa. E che rischia di peggiorare nei prossimi anni. Già il 2025 è stata la stagione peggiore degli ultimi venti anni per l’Europa. Fra i paesi più colpiti dai roghi ci sono stati Spagna, Portogallo, Grecia, Italia e i Balcani.

In Spagna è stata l’annata peggiore degli ultimi trent’anni, con danni record; situazione analoga in Grecia con i danni peggiore degli ultimi vent’anni. L’Italia è il paese che nel 2025 conta il più alto numero di grandi incendi, con roghi superiori ai 30 ettari. Secondo dati Copernicus sono stati 532, una media di circa due al giorno nel 2025.

Ripristinare la natura

“Il ripristino della natura europea è pertanto fondamentale, in quanto ecosistemi sani sono più resilienti agli incendi boschivi”, evidenzia la Commissione europea.

Forte dunque l’accento sulla prevenzione degli incendi boschivi, con azioni basate sugli ecosistemi. L’obiettivo è quello di costruire paesaggi resistenti agli incendi, mitigare il rischio e attenuare l’impatto dei roghi, attraverso la protezione e il ripristino della natura.

La Commissione svilupperà ulteriormente il sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi sostenuto dal satellite Copernicus, migliorando i suoi strumenti di allarme rapido e di monitoraggio degli incendi. Verrà ampliata la flotta antincendio di rescEU con l’acquisto di 12 aerei antincendio e cinque elicotteri. Gli aerei saranno ospitati da Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Croazia e Grecia. Gli elicotteri saranno ospitati da Cechia, Slovacchia e Romania. I primi elicotteri saranno operativi nel 2026 e i primi aerei entro il 2028. Il primo elicottero è stato consegnato in Romania. Verrà inoltre creato un polo europeo per la lotta antincendio a Cipro.