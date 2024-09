Inflazione, Consumatori: alcuni listini scendono ma salgono alimentari e scuola

L’analisi dei dati odierni sull’inflazione da parte dei Consumatori evidenzia un doppio andamento. Da un lato, c’è il calo di una serie di voci che erano rincarate durante l’estate, come i trasporti. Dall’altro c’è il rialzo dei prodotti alimentari e delle spese relative all’istruzione. Non è dunque positivo per le famiglie l’andamento dell’inflazione stimato dall’Istat per settembre, con un indice generale che rallenta la crescita passando a più 0,7% e un carrello della spesa che invece torna a salire con il più 1,1%.

Con la fine dell’estate, commenta allora il Codacons, rallenta il tasso di inflazione. Ma analizzando le divisioni di spesa, spiega l’associazione, “emerge come la voce trasporti registri una sensibile diminuzione sia su base mensile (-2,2%) che su base annua (-2,3%), mentre risulta fortemente ridimensionata la crescita dei servizi ricreativi e culturali, i cui prezzi passano dal +4,5% di agosto al +4% di settembre. Si tratta di comparti i cui listini hanno registrato un sensibile aumento durante il periodo estivo, come conseguenza delle partenze degli italiani per le villeggiature”.

Altre voci invece rincarano. Il carrello della spesa, appunto, e l’istruzione.

Sostiene il presidente dell’associazione Carlo Rienzi: «Dopo il rientro delle famiglie dalle vacanze i prezzi al dettaglio tornano a ridimensionarsi in alcuni comparti, ma aumentano in altri. I listini dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona tornano infatti a registrare una accelerazione su base annua, passando dal +0,6% al +1,1%, e tensioni si registrano anche sul comparto della scuola, con gli articoli di cancelleria che rincarano in media del 3,3% su anno, articoli di cartoleria e materiale da disegno +2,5%, mentre i libri scolatici salgono del +3,8%».

UNC: il calo dell’inflazione è un effetto ottico

L’Unione Nazionale Consumatori parla di effetto ottico.

Spiega il presidente Massimiliano Dona: «Il calo dell’inflazione è solo un’illusione, un miraggio dovuto solo al fatto che le vacanze degli italiani sono finite e, quindi, sono terminate le speculazioni sulle loro ferie che avevano portato a rincari astronomici anche a due cifre, dal Trasporto marittimo che in agosto era balzato in un solo mese del 33,8% su luglio 2024 ai pacchetti vacanza nazionali, aumentati rispetto all’estate del 2023 del 37,4%. Non per niente la divisione Trasporti cala del 2,2% su agosto 2024 e del 2,3% su settembre 2023, mentre Ricreazione, spettacoli e cultura scende dell’1% sul mese precedente. Peccato – prosegue Dona – che il vantaggio per le tasche degli italiani sia nullo, visto che in pochissimi sono ancora in viaggio e in villeggiatura».

«Preoccupante, invece, il rincaro dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche, che, dopo aver interrotto a luglio e agosto una discesa che durava da dicembre 2023, attestandosi a +0,9%, ora balzano a +1,4%, +0,4% in un solo mese, con effetti deleteri anche sul carrello della spesa che balza da +0,6% di agosto a +1,1%. Una spesa, questa si, sostenuta dalle famiglie, essendo obbligata».

