Inflazione, stime Istat: stabile a febbraio, carrello della spesa rallenta a più 3,7%

A febbraio l’inflazione è stabile allo 0,8% mentre rallenta il carrello della spesa che si attesta a più 3,7%.

Spiega l’Istat: “A febbraio, secondo le stime preliminari, l’inflazione resta ferma allo 0,8%. La stabilizzazione del ritmo di crescita dei prezzi al consumo si deve principalmente all’affievolirsi delle tensioni sui prezzi dei Beni alimentari, non lavorati e lavorati, i cui effetti compensano l’indebolimento delle spinte deflazionistiche provenienti dal settore dei beni energetici. In particolare, si attenua la flessione su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici, che a febbraio risale al -17,3% (dal -20,5% di gennaio). Si riduce il tasso di crescita in ragione d’anno dei prezzi del “carrello della spesa” (+3,7%), mentre l’inflazione di fondo si attesta al +2,4% (da +2,7% del mese precedente)”.

Rallenta il carrello della spesa

I primi dati dicono dunque che a febbraio l’inflazione aumenta dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua (come a gennaio). Prodotti alimentari e bevande analcoliche rallentano al 4,1% tendenziale (rispetto al 5,8% segnato a gennaio).

In flessione risulta anche il carrello della spesa, che rimane comunque su valori più alti rispetto all’indice generale dell’inflazione. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano infatti su base tendenziale e passano da +5,1% a +3,7%, come quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +3,5% di gennaio a +2,9%).

