Insetti a tavola, non solo proteine. Serafini (Univ. Teramo): ricchi di antiossidanti e micronutrienti

In uno studio del 2019 il team dell’Università di Teramo ha rilevato come gli insetti siano particolarmente ricchi di antiossidanti, anche più di quelli contenuti nell’olio d’oliva e nel succo d’arancia. Si è trattato di uno studio in vitro ma testimonia le potenzialità funzionali di questi novel food

Gli insetti forniscono proteine di alta qualità e nutrienti paragonabili a quelli forniti dalla carne e dal pesce. Questo contenuto nutrizionale è tra i principali degli insetti edibili quali novel food, almeno quanto riportato in un documento dalla FAO . Per molte popolazioni gli insetti sono già un cibo. Un altro studio FAO, realizzato in collaborazione con l’Università di Wageningen nei Paesi Bassi, ha rilevato oltre 1900 le specie di insetti di cui si cibano gli esseri umani. Tra i più consumati ci sono i coleotteri (31%), i bruchi (18%), api, vespe e formiche (14%); cavallette, locuste e grilli (13%). Molti insetti sono ricchi di proteine e grassi buoni, e di calcio, ferro e zinco. Insomma, non solo proteine ma anche altri macro e micronutrienti.

Recentemente un team di ricercatori della Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali dell’Università di Teramo ha rilevato ha scoperto che il baco da seta, la cicala gigante e il bruco africano, hanno fino al doppio dei valori antiossidanti dell’olio, mentre le cavallette e i grilli contengono fino a cinque volte tanto quelli del succo d’arancia . Si tratta di risultati da uno studio condotto in vitro e quindi di una potenzialità del cibo. Ne abbiamo parlato con l’autore principale dello studio, Mauro Serafini, docente di Nutrizione umana. Professore ci racconta come è stato svolo lo studio?

Abbiamo selezionato una ventina di specie rappresentative delle varie categorie di erbivori e carnivori e abbiamo misurato le loro capacità antiossidanti e le abbiamo confrontate due antiossidanti classici, uno idrofilo idrosolubile che è il succo d’arancia e l’altro lipofilo che è l’olio di oliva. Il risultato è stato che in alcuni casi gli insetti (come per il grillo) riportavano valori anche rispetto al succo di arancia.

Quale la portata dei risultati?

Consumare insetti non è interessante solo dal punto di vista dell’impatto ambientale. Notevoli sono anche potenzialità relative all’aspetto funzionale. Questa constatazione porta noi ricercatori a giocare sul fronte dell’alimentazione degli animali stessi. Se vengono nutriti con una dieta ricca di determinate sostanze bioattive probabilmente le ritrovo all’interno dell’insetto incrementando la sua potenziale funzionalità. Questo studio è stato il primo che è andato a vedere un aspetto ancora poco conosciuto dal punto di vista scientifico, ovvero la loro capacità da parte degli insetti di avere un effetto fisiologico sull’uomo, in questo caso antiossidante e antinfiammatorio.

Lo studio è stato condotto in vitro ma ora vorremmo indagare i risultati sull’uomo.

L’Università di Teramo ha attualmente in corso un progetto di ricerca non finanziato nell’ottica di sviluppare alimenti a base insetti (farine, animali stessi o estratti) da poter testare sull’uomo.

Quanto l’apporto nutrizionale degli insetti è influenzato dalla loro dieta?

Moltissimo, ma ci sono pochi studi in merito. Le difese antiossidanti dell’insetto fanno parte della sua fisiologia, però possiamo migliorarle dando all’insetto una dieta a base di antiossidanti. È importate studiare come poter avere il controllo della filiera con un obiettivo molto chiaro: quello di migliorare le proprietà funzionali dell’insetto.

Dopo le proteine, i grassi rappresentano uno dei gruppi più abbondante di nutrienti negli insetti…

Questi novel food hanno un pattern nutrizionale, inteso come vitamine, proteine, grassi e sali minerali, di tutto rispetto. Dal punto di vista proteico, e lo sappiamo, reggono tranquillamente il confronto con altri cibi proteici: se nel salmone si rilevano 19g di proteine, ne troviamo 23g nella tarma della farina e 20,5g nel grillo. Ma la sorpresa è relativa ai grassi: se una bistecca contiene 12g di grassi, la tarma della farina ne contiene 5,2g e il grillo 6,5g. Inoltre, rispetto alla tipologia di grassi, molte specie di insetti sono ricche di acidi grassi buoni.

E in termini di minerali?

L’altro aspetto importante riguarda i minerali come ferro zinco e calcio. Se vogliamo fare un confronto per il ferro ne abbiamo 3mg nella carne contro 5mg del lombrico e 2mg del grillo. In quanto al calcio il grillo supera addirittura il latte contando 171mg contro 125mg.