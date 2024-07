Istat: in ripresa il potere d’acquisto delle famiglie

Nel primo trimestre 2024 il potere d’acquisto delle famiglie è in ripresa e sale del 3,3% rispetto al trimestre precedente. Sale la propensione al risparmio

Il potere d’acquisto delle famiglie è in ripresa e riprende anche la propensione al risparmio. È quanto afferma oggi l’Istat nei suoi dati su reddito e risparmio delle famiglie. In termini nominali, spiega l’Istituto, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato del 3,5% rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa per consumi finali è cresciuta dello 0,5%.

Nel primo trimestre 2024 la propensione al risparmio delle famiglie è aumentata del 2,6% rispetto al trimestre precedente, attestandosi al 9,5%. Il potere d’acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente del 3,3%, lievemente frenato dall’aumento dei prezzi al consumo.

Commenta l’Istat: “Nonostante alcune battute di arresto nei trimestri precedenti, il potere d’acquisto delle famiglie prosegue il percorso di ripresa che, grazie al rallentamento della dinamica dei prezzi, era cominciato nel primo trimestre dello scorso anno. Prosegue inoltre la ripresa della propensione al risparmio delle famiglie, che aveva toccato il suo minimo storico nell’ultimo trimestre del 2022”.

UNC: consumi asfittici

Bene il rialzo del potere d’acquisto ma i consumi sono “asfittici”, commenta a stretto giro l’Unione Nazionale Consumatori.

«Bene il rialzo del potere d’acquisto, dovuto all’effetto inflazione, in netto calo. I consumi delle famiglie, però, sono ancora asfittici e salgono solo dello 0,5% sul trimestre precedente e dell’1,2% sul primo trimestre 2023 – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Il divario con il reddito disponibile, che invece segna un rialzo del 3,5% sul quarto trimestre 2023, attesta che le famiglie hanno paura di spendere e stanno cercando di recuperare le perdite subite nei mesi precedenti, incrementando i risparmi. Insomma, a titolo precauzionale preferiscono mettere i pochi soldi che hanno sotto il materasso».

