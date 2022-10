La tazza di caffè, quel rito mattutino che nella Ue costa sempre di più

Quanto costa una tazza di caffè? Di più rispetto allo scorso anno. Quanto sia il rincaro sulla tazza di caffè, e in più in generale sul quel rito mattutino addolcito magari con latte e zucchero, dipende anche dallo stato europeo in cui ci si trova. In media, il prezzo del caffè in Europa ad agosto 2022 è aumentato del 16,9% in un anno; quello dello zucchero del 33,4%; quello del latte intero del 24,3%.

Iniziare la giornata con una tazza di caffè caldo è una routine quotidiana, evidenziano recenti dati Eurostat, ma gli aumenti dei prezzi e l’inflazione che pesa su caffè, zucchero e latte può rendere questo gesto quasi un lusso.

L’inflazione sul caffè ad agosto 2022

Ad agosto 2022, dice Eurostat, il prezzo del caffè nella Ue è in media superiore del 16,9% rispetto ad agosto 2021, mentre ad agosto 2021 il prezzo del caffè era superiore dello 0,5% rispetto ad agosto 2020.

Per i consumatori che bevono il caffè con latte e zucchero, questo rituale mattutino potrebbe essere ancora più costoso, perché i prezzi di questi prodotti sono aumentati ancora di più nell’ultimo anno. Il prezzo del latte fresco intero è aumentato in media del 24,3% tra agosto 2021 e agosto 2022, mentre quello del latte fresco scremato è aumentato del 22,2%. Sempre i dati di agosto mostrano che l’inflazione annua per lo zucchero è stata del +33,4% (dal +0,8% di agosto 2021).

Paese che vai, rincaro che trovi

Il rituale della tazza di caffè rincara ovunque, anche se con percentuali diverse.

L’inflazione annua più alta, ad agosto 2022, viene segnalata per lo zucchero con gli aumenti maggiori – un vero e proprio boom dei prezzi – in Polonia, in rialzo del 109,2%, seguita da Estonia (+81,2%), Lettonia (+58,3%), Bulgaria (+44,9%) e Cipro (+43,2% ).

Per quanto riguarda il caffè, la Finlandia registra l’inflazione annua più alta a +43,6% nell’agosto 2022, seguita da Lituania (+39,9%), Svezia (+36,7%), Estonia (+36,4%) e Ungheria (+34,3%).

Gli amanti del latte scontano gli aumenti più alti dei prezzi in Ungheria, Lituania e Croazia. I più alti rincari annuali dei prezzi del latte scremato tra gli Stati dell’UE ci sono infatti in Ungheria (+51,7%), Lituania (+46,8%), Croazia (+43,5%), Cechia (+43,3%) e Lettonia (+40,1%). Per il latte intero, l’inflazione maggiore è in Lituania (+50,2%), Croazia (+41,2%), Estonia (+38,9%), Germania (+30,6%) e Ungheria (+30,1%).

E in Italia? I dati Eurostat dicono che, ad agosto 2022, i prezzo del latte fresco intero sono aumentati del 10,1% e quelli del latte fresco scremato del 12%. Lo zucchero è aumentato del 15% mentre il prezzo del caffè per ora è rincarato “solo” del 6,6%.

