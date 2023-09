L’estate dei bocciati, Federconsumatori: maglia nera a Ryanair e al sistema turistico italiano

Tempo di bilanci per l’estate 2023, o meglio di pagelle. Perché nell’estate dei rincari, quella che ha visto un aumento dei prezzi su tutte le voci del turismo – dai voli agli ombrelloni, dagli alberghi ai gelati – e molte famiglie rinunciare alle vacanze o fare pochi giorni di pausa low cost, Federconsumatori ha deciso di fare un bilancio che “premia”, o meglio segnala, l’estate dei bocciati. Quelli che si sono per i comportamenti più negativi, non solo sul fronte dei prezzi ma anche per la sensibilità (mancata) verso i clienti e i viaggiatori, nonché verso le esigenze più generali di promozione e programmazione turistica e di risposta ai problemi dei turisti.

Federconsumatori boccia Ryanair…

Federconsumatori allora boccia prima di tutto Ryanair e il suo Ceo.

“Ha insultato ripetutamente il Governo italiano, i suoi Ministri, ha definito spazzatura una nostra legge. O’Leary e la sua Ryanair sono un manifesto vivente dell’arroganza e del peggior capitalismo, ai limiti della caricatura – scrive l’associazione – Si propongono voli aerei spartani a costi contenuti, quindi nel tempo si elimina la concorrenza, creando un sostanziale monopolio; a questo punto si quadruplicano i prezzi, non essendoci più competizione. Ma i servizi restano ultra spartani, di disservizi ce ne sono in abbondanza, mentre le politiche di prezzo continuano ad essere oscure e governate da profilazioni ed algoritmi. Da Ryanair attenzione al cliente zero: sui clienti ricadono tutti i problemi, come nel caso, in questi giorni, dei voli verso Marrakech, che non vengono rimborsati o riprogrammati”.

Tutto questo mentre la quota di mercato della compagnia ha superato il 37% nei voli nazionali. C’è stata poi la politica di riduzione dei voli verso Sardegna e Sicilia appena annunciata da Ryanair. Conclude Federconsumatori: “Ryanair ed i suoi comportamenti sono un problema per tutta l’Europa”.

… il Ministero del Turismo

L’estate dei bocciati segnala in negativo anche il Ministero del turismo. A partire dall’andamento al rialzo dei prezzi di tutto il comparto turistico, per proseguire con il “silenzio del Governo, in particolare del Ministero del Turismo, il cui compito non può limitarsi a vantare la bellezza del nostro Paese (in maniera discutibile, per di più). Un esempio? È rimasta inevasa la richiesta d’incontro da noi avanzata nei mesi scorsi, a fronte delle migliaia di famiglie truffate nella vicenda della catena alberghiera Fabilia. In clamoroso ritardo e del tutto marginale, poi, l’intervento per arginare la crescita immotivata dei prezzi dei servizi turistici tra il 15 ed il 20%, in particolare dei voli aerei”.

… e il sistema turistico che “non esiste”

Federconsumatori boccia poi il sistema turistico italiano perché “non esiste”. L’associazione fa riferimento al complesso di promozione, organizzazione, programmazione del comparto turistico, considerati latenti.

Siamo un paese, dice l’associazione, dove nessuno di fatto risponde di disservizi e problemi, dove “ci vogliono i tribunali per restituire al pubblico le spiagge; un Paese dove la concorrenza è ignota e dove il misuratore della qualità rischia di essere affidato unicamente a piattaforme non sempre trasparenti e imparziali. Soprattutto, siamo il Paese dove, se c’è un problema, non ci sono canali sicuri e rapidi per risolverlo”. A chi chiede un risarcimento viene opposto il silenzio fino a che non si ricorre alle vie legali. “È possibile che un sistema turistico inesistente trovi una unità d’azione solo nell’assenza di risposte ai clienti vittime di disservizi e nell’aumento dei prezzi? Purtroppo, lo diciamo con amarezza, è così”, conclude Federconsumatori.

