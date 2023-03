Mancata consegna dei prodotti online, Antitrust chiude due siti

L’Antitrust chiude i siti internet bancodellasalute.it e officinalia.com per mancata consegna dei prodotti venduti online. All’Autorità sono arrivate molte segnalazioni di consumatori che lamentavano di aver effettuato acquisti senza però ricevere merce o rimborsi e neppure assistenza. L’Antitrust ha dunque adottato un provvedimento cautelare nei confronti delle società Tomorrowland s.r.l. e Pet Clan s.r.l., che operano, rispettivamente, tramite i domini Bancodellasalute.it e officinalia.com.

Azione Antitrust per mancata consegna dei prodotti online

L’azione dell’Antitrust, informa una nota, fa seguito ad accertamenti d’ufficio e a numerose segnalazioni di consumatori che lamentavano di aver fatto acquisti online sui due siti senza però ricevere i prodotti acquistati, né il rimborso di quanto pagato, né altra forma di assistenza. L’Antitrust il 15 febbraio ha comunicato alle due società l’avvio di un’istruttoria.

«Tomorrowland s.r.l. e Pet Clan s.r.l. non hanno inviato alcuna memoria o documento a propria difesa – spiega l’Antitrust in una nota – e dunque l’Autorità ha ordinato, in via cautelare, la sospensione delle condotte illecite che consistono perlopiù nella mancata consegna dei prodotti acquistati e nell’assenza di assistenza o di rimborsi ai consumatori. Con lo stesso provvedimento, l’Autorità ha ordinato che sia inibito l’accesso ai siti internet Bancodellasalute.it e officinalia.com perché strumentali proprio alle condotte illecite e per questo ha chiesto la collaborazione del Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza».

