La Commissione europea ha riconosciuto l’impegno di Meta nell’offrire agli utenti di Facebook e Instagram una nuova modalità di utilizzo che prevede annunci meno personalizzati, in linea con la legge europea sui mercati digitali (Digital markets act- DGM). Si tratta della prima volta che il colosso introduce un’opzione di questo tipo sui propri social network, un cambiamento arrivato dopo la violazione riscontrata da Bruxelles lo scorso aprile e la conseguente multa da 200 milioni di euro.

La nuova scelta: consenso pieno o minore condivisione dei dati

Meta consentirà agli utenti dell’Ue di decidere tra due opzioni:

condividere tutti i propri dati personali e continuare a visualizzare annunci completamente personalizzati;

e continuare a visualizzare annunci completamente personalizzati; condividere meno dati, ricevendo comunque pubblicità, ma con un livello inferiore di personalizzazione.

Questa soluzione verrà presentata ufficialmente agli utenti europei a gennaio 2026. Per la Commissione si tratta di un passo decisivo, perché il Dma richiede che gli utenti possano esercitare una scelta reale ed effettiva sulla quantità di dati personali trattati.

La prima sanzione Dma e il cambio di rotta di Meta

La decisione arriva dopo la multa inflitta a Meta per il suo modello “pay or consent”, introdotto su Facebook e Instagram: gli utenti erano obbligati ad accettare la profilazione pubblicitaria o a pagare un abbonamento per evitarla.

Per la Commissione il modello non era conforme al Dma, perché non offriva un servizio equivalente che utilizzasse meno dati. Con l’impegno appena presentato, le sanzioni periodiche previste in caso di mancato adeguamento non sono più in discussione.

La Commissione monitorerà l’attuazione del nuovo modello, chiedendo nei prossimi mesi feedback ed evidenze tecniche a Meta e ad altre parti interessate. L’obiettivo è garantire che la scelta offerta sia trasparente, comprensibile e realmente accessibile.

Apple ancora al tavolo delle trattative

Mentre con Meta il confronto sembra avviarsi verso una fase di implementazione, la Commissione ricorda che i negoziati con Apple – anch’essa multata per le condizioni imposte sull’App Store – sono ancora in corso.

La violazione contestata al gruppo di Cupertino riguarda la gestione delle app e delle piattaforme digitali, altro capitolo chiave per l’applicazione del Dma.

Un test decisivo per la regolamentazione digitale europea

La scelta di Meta rappresenta uno dei primi casi concreti in cui una grande piattaforma globale modifica il proprio modello di business per conformarsi ai requisiti imposti dal Dma.

Per Bruxelles questo caso è un precedente importante: un banco di prova per verificare che le big tech rispettino l’obbligo di garantire agli utenti servizi equivalenti, anche quando scelgono di condividere solo una quantità limitata di dati personali.