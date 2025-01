Mondo Convenienza, Antitrust: continua a consegnare prodotti difettosi e a ostacolare i consumatori

Mondo Convenienza ancora sotto i riflettori Antitrust per la consegna di prodotti difettosi o con pezzi mancanti e per la carente assistenza post vendita ai consumatori. L’Autorità apre un procedimento per inottemperanza a una delibera di marzo. La replica di Mondo Convenienza

Mondo Convenienza ancora sotto accusa per la consegna di prodotti difettosi, danneggiati, che non corrispondono all’ordine di acquisto o con pezzi mancanti. Dopo la sanzione dello scorso marzo, quando l’Antitrust ha multato la società titolare del marchio per 3 milioni e 200 mila euro, sono continuate le segnalazioni dei consumatori nei confronti delle pratiche attuate dal mobilificio. L’Antitrust contesta alla società Iris Mobili S.r.l, attiva nella vendita al dettaglio di mobili ed elettrodomestici sotto il marchio Mondo Convenienza, di non aver ottemperato alla sua delibera di marzo 2024 e avvia un procedimento per un’eventuale sanzione.

Mondo Convenienza, i mobili e i problemi dei consumatori

Nel provvedimento, pubblicato online nel bollettino 1/2025, l’Antitrust spiega che fra aprile e dicembre 2024 diverse segnalazioni di consumatori lamentano che Mondo Convenienza consegnerebbe prodotti difettosi, o danneggiati, o non corrispondenti all’ordine di acquisto, o con pezzi mancanti (nel caso di cucine componibili, armadi e simili) o con misure errate; denunciano inoltre la “non tempestiva e idonea assistenza post vendita” anche nei casi in cui il consumatore chiedeva di attivare la garanzia.

Qualche esempio? Alcuni hanno segnalato la consegna di mobili difettosi già al montaggio, altri il mancato riconoscimento della garanzia per un divano che avrebbe manifestato dei vizi dopo 40 giorni dall’acquisto.

Il 6 dicembre 2024 l’associazione Altroconsumo ha inviato una comunicazione in cui spiega di aver ricevuto, fra aprile e novembre, oltre un centinaio di reclami da parte dei consumatori, che evidenziavano difetti a pochi mesi dall’acquisto di prodotti Mondo Convenienza e mancata assistenza.

Antitrust: la pratica scorretta continua

Sono comportamenti, scrive l’Antitrust, che “evidenziano il reiterarsi delle condotte oggetto di accertamento e diffida da parte dell’Autorità con il provvedimento del 12 marzo 2024”.

L’Autorità infatti nel marzo 2024 aveva vietato la diffusione e continuazione delle pratiche scorrette, multando inoltre Mondo Convenienza per 3 milioni e 200 mila euro per la consegna di prodotti difettosi, danneggiati, non conformi, con pezzi mancanti o non corrispondenti a quelli ordinati, e per le carenze nell’assistenza post vendita.

L’Antitrust contesta dunque il mancato rispetto della diffida di marzo e l’inadeguatezza delle misure attuate. Dalle segnalazioni dei consumatori e di Altroconsumo “emerge il protrarsi delle condotte accertate come pratica commerciale scorretta”.

Mondo Convenienza, si legge nel provvedimento, “ha continuato a consegnare prodotti difformi da quelli acquistati o comunque che presentano vizi e difetti già al momento della consegna, non offrendo un’assistenza post vendita risolutiva ed efficace. La persistente consegna di prodotti difettosi, non conformi o difformi rispetto all’ordine effettuato, con misure errate o con pezzi mancanti dimostra l’esistenza di criticità relative alla “consegna di prodotti difettosi e difettati o di prodotti mancanti” e alla mancanza di adeguate verifiche e controlli o di iniziative efficaci volte alla risoluzione di detta problematica, come attestato dai reclami che sono continuati a pervenire anche successivamente all’adozione del provvedimento”.

Sotto accusa anche la previsione di un termine di 30 giorni entro cui segnalare vizi evidenti al momento della consegna, perché il Codice del consumo non prevede questo termine di decadenza, che dunque ostacola l’esercizio dei diritti dei consumatori.

Mondo Convenienza rivendica correttezza

Pronta la replica di Mondo Convenienza.

“In riferimento all’avvio di un nuovo procedimento da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Mondo Convenienza ci tiene a sottolineare che da sempre la sua priorità è quella di garantire servizi di qualità e di soddisfare le richieste dei clienti, in linea con i principi di lealtà e trasparenza che ispirano l’attività della società sin dalla sua fondazione – si legge in una nota arrivata alla nostra agenzia – Un impegno che viene confermato dal riconoscimento, da parte dell’Autorità stessa, delle performance aziendali in termini di consegna e anche dal percorso di certificazione ISO 9001/25 del customer service appena concluso positivamente. L’azienda confida pertanto di poter raccogliere tutti gli elementi necessari per poter dimostrare la piena correttezza del proprio operato“.

