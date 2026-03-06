“Non restare in silenzio”, Unicef Italia lancia la campagna contro la violenza di genere

Unicef Italia lancia la campagna “Non restare in silenzio” contro la violenza di genere. È dedicata alle adolescenti, per riconoscere i campanelli di allarme di una relazione che nasconde possesso e sopraffazione

Ci sono alcuni campanelli d’allarme nelle relazioni affettive. Se ti chiede di giustificare dove sei e di geolocalizzarti sempre, non è protezione ma controllo. Se ha tutte le tue password per i social, è sorveglianza e non fiducia. Se ti puoi truccare ma solo quando esci col partner, quella è una forma di gelosia morbosa e di limitazione. “Non restare in silenzio” è la campagna di comunicazione lanciata oggi dall’Unicef Italia in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna.

I campanelli d’allarme di una relazione tossica

La campagna è dedicata al contrasto della violenza di genere e si rivolge in particolare alle ragazze adolescenti, invitandole a cogliere alcuni campanelli d’allarme che a volte vengono sminuiti. E che invece potrebbero rivelare come ci si trovi davanti non all’amore ma a forme di possesso, limitazione, sopraffazione e controllo.

Nelle relazioni affettive, spiega l’Unicef, “l’abuso e la violenza psicologica e fisica possono essere normalizzate e talvolta addirittura romanticizzate, può capitare di non dare il giusto peso ad alcune azioni e parole, si può rischiare di rimanere in silenzio e isolarsi”.

Unicef Italia si rivolge dunque alle ragazze invitandole a riconoscere i segnali di pericolo: controllo, paura, soggezione, gelosia ossessiva e isolamento sociale, fino ad arrivare alla violenza fisica. Non sottovalutare mai la percezione di sentirsi a rischio. Chiedere aiuto è possibile: la campagna promuove il ricorso al numero 1522, gratuito e attivo h24, tutti i giorni, cui rispondono operatrici specializzate pronte all’ascolto e all’orientamento verso servizi di protezione.

“La violenza ti toglie la voce”

Testimonial della campagna è la pallavolista Alessia Orro che ha deciso di sostenere l’iniziativa dell’Unicef con un suo speciale video appello che lancerà l’8 marzo.

“La violenza ti toglie la voce, ti fa sentire gli altri lontani e intacca la tua quotidianità, mettendo in discussione anche le azioni più semplici – afferma Orro – È normale avere paura, ed è difficile trovare il coraggio. Ma è proprio riconoscendo quella paura e facendo leva sul nostro coraggio che possiamo trovare la forza di non restare in silenzio, di aprirci alle persone di fiducia e di parlare. Chiedere aiuto è il primo passo per riprendersi la propria voce”.

Le donne vittime di violenza

Secondo un recente rapporto dell’Unicef, quasi una donna su tre, 840 milioni stimate a livello globale (dato 2023) ha subito violenza da parte del partner o violenza sessuale nel corso della propria vita. In Italia, Secondo gli ultimi dati dell’Istat, 6 milioni 400 mila donne hanno subìto nel corso della propria vita una forma di violenza fisica o sessuale (il 31,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni). In particolare, il 26,5% delle donne ha subito violenza fisica o sessuale da parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti. Benché il dato medio resti invariato, si registrano importanti aumenti delle violenze subite dalle giovanissime (16-24 anni) e dalle studentesse legati alla violenza psicologica, digitale e relazionale.

Non restare in silenzio davanti al disagio

La campagna “Non restare in silenzio” vuole dunque evidenziare che il disagio non va minimizzato. Perchè combattere la violenza non significa soltanto intervenire dopo che un abuso è avvenuto, ma implica prevenzione, protezione e sostegno per impedire che la violenza si manifesti o si ripeta. È un processo che coinvolge famiglia, scuola, comunità, rete dei centri antiviolenza, servizi sociali e sanitari. E il primo passo per difendersi è riconoscere una situazione di potenziale pericolo prendendo sul serio i segnali di allarme.

Sostiene il presidente di Unicef Italia Nicola Graziano: “Chiediamo di attuare con determinazione quanto previsto nel nuovo Piano Strategico Nazionale contro la violenza maschile sulle donne e la violenza domestica, prestando una particolare attenzione alle adolescenti, spesso dimenticate dalle azioni previste. È necessario intervenire con maggiore efficacia nella prevenzione, nella protezione, nel contrasto e nel recupero: soltanto agendo in questi diversi ambiti saremo efficaci contro la violenza di genere. La violenza si previene educando. Si contrasta garantendo l’accesso all’aiuto. Si supera con il diritto alla cura.”

A chi chiedere aiuto

È fondamentale chiedere aiuto anche solo per un confronto: si può chiamare il numero 1522 gratuito, anonimo e disponibile h24, per parlare con un’operatrice e ricevere ascolto e orientamento. Se si ha bisogno di un luogo protetto e sicuro, è possibile rivolgersi al Centro Antiviolenza più vicino consultando la mappatura disponibile sul sito ufficiale del 1522, dove si può accedere gratuitamente a supporto e assistenza qualificata. Se si è in pericolo immediato, bisogna chiamare il 112.