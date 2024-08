Parchi acquatici, la stangata. Federconsumatori: rincari del 30% rispetto allo scorso anno

Una giornata d’estate al parco acquatico? Bello ma non per tutti. I prezzi dei parchi acquatici quest’anno svettano del 30% in più rispetto al 2023, con rincari soprattutto sui biglietti di ingresso, sulle consumazioni al bar, sul parcheggio auto. Il tradizionale monitoraggio di Federconsumatori evidenzia che per trascorrere una giornata al parco acquatico, cercando di sfuggire alla calura estiva, quest’anno una famiglia di quattro persone può arrivare a spendere quasi 280 euro. In qualche struttura addirittura si è aggiunto il costo di lettini e ombrellone.

Se non tutti possono permettersi vacanze fuori casa – secondo Federconsumatori partirà quest’anno il 41,3% degli italiani andrà in vacanza (+2,3% rispetto allo scorso anno) ma spesso per un soggiorno di pochi giorni – molte famiglie trascorreranno più tempo in città e organizzeranno brevi escursioni al mare, in montagna, o giornate nei parchi acquatici. Questi promettono divertimento soprattutto per i più giovani, corredate come sono di piscine, scivoli e amenità varie. Ma a quale prezzo?

Parchi acquatici, i prezzi rincarano del 30%

L’Osservatorio nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi per una famiglia tipo e ha trovato un aumento medio del 30% rispetto all’anno precedente.

“Una famiglia di quattro persone (due adulti e due ragazzi) spenderà in media 279,18 euro – dice Federconsumatori – Il prezzo del biglietto d’ingresso è aumentato del 19% per i bambini e del 15% per gli adulti. Anche i costi accessori, come la colazione, sono aumentati del 17%. Molti preferiscono portarsi il pranzo da casa o acquistarlo prima di entrare al parco, dato che i prezzi all’interno sono spesso più alti rispetto a quelli dei locali esterni. Inoltre, una novità di quest’anno è che alcuni parchi fanno pagare un supplemento per l’affitto di due lettini e un ombrellone, con un costo medio aggiuntivo di 18,83 euro”.

Ma come si arriva a questa cifra? Nel conteggio l’associazione riporta il prezzo degli ingressi, della colazione, di acqua, panini e gelati, di riviste e creme solari, il prezzo del parcheggio auto e la novità di quest’anno, rappresentata dal supplemento per lettini e ombrellone. I prezzi sono parametrati su una famiglia di quattro persone, due adulti e due ragazzi.

L’ingresso adulti ha un costo medio unitario di oltre 27 euro e quello per ragazzi di 23,50 euro (rincarano rispetto allo scorso anno). Aumentano i prezzi di caffè e colazione con cappuccino e cornetto, rispettivamente più 17% e più 8% sul 2023.

Per il parcheggio auto l’associazione rileva un prezzo medio di 8,50 euro, addirittura più 93% rispetto ai 4,40 euro del 2023.

Anche togliendo dal costo le voci relative a riviste e creme solari (magari già in possesso della famigliola) si sforano comunque i 210 euro se ci si concede al parco acquatico colazione e pranzo con panino, acqua e gelati. Il tutto per una sola giornata all’aperto.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!