Phishing, allerta Autostrade: attenzione a nuovi messaggi fraudolenti

Tentativi di phishing col nome di Autostrade per l’Italia. Collegandosi al sito internet di Autostrade, compare infatti un pop-up, aggiornato alla sera del 30 maggio e attivo anche nel momento in cui stiamo scrivendo, che richiama l’attenzione su tentativi di phishing in corso.

“Sono stati segnalati messaggi fraudolenti (SMS, WhatsApp ed email) che utilizzano impropriamente il nome di Autostrade per l’Italia per raccogliere dati personali e bancari – si legge nell’avviso di Autostrade – Ti invitiamo a non cliccare su link sospetti e a verificare sempre il mittente, prestando attenzione a eventuali errori nell’indirizzo web (es. autostrede o autostiade)”.

Ancora una volta, dunque, tentativi di phishing sfruttano siti istituzionali o aziende ben note per cercare di carpire i dati personali degli utenti, magari approfittando di un momento di disattenzione o, in questo caso, del periodo di viaggio sulla rete stradale.

In genere le truffe via phishing si verificano attraverso false email e messaggi di posta elettronica ingannevoli, che sembrano provenire da istituti riconosciuti o da siti web che richiedono un accesso previa registrazione. Nell’email o nel messaggio di solito è presente un link che porta a una pagina web, simile all’originale ma falsa, nella quale l’utente ignaro inserisce in buona fede le informazioni riservate. È un sistema simile alla “pesca a strascico”, da cui il nome phishing: il tentativo di “andare a pesca” di informazioni riservate.