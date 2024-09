Prodotti “green”, l’83,8% delle confezioni ha in etichetta un claim sulla sostenibilità

Ambientale, sociale e attenzione al benessere animale: con queste parole chiave la sostenibilità è diventata un tema di comunicazione anche sulle confezioni dei prodotti. Gli scaffali della GDO, infatti, sono sempre più green, per via dei 116.699 prodotti che comunicano in etichetta la loro sostenibilità attraverso i claim relativi a questa tematica: lo rivela l’Osservatorio Immagino di GS1 Italy.

Complessivamente, secondo l’indagine, il paniere dei prodotti “green” genera 43,8 miliardi di euro di vendite, contribuendo per il 92,1% al giro d’affari complessivo del largo consumo confezionato. Le vendite a valore nel 2023 sono cresciute di +9,3% su base annua, mentre i volumi sono calati di -4,5%.

“Il tema della sostenibilità si rivela sempre più importante per l’industria del largo consumo, con produttori e distributori che continuano a investire in quest’area per rispondere alle esigenze dei consumatori e alla legislazione vigente – spiega Marco Cuppini, research and communication director di GS1 Italy. – Le tematiche che abbiamo voluto affrontare fanno riferimento non solo al prodotto in sé, ma anche al suo packaging e, più in generale, all’impegno delle aziende per ridurre l’impatto ambientale, rinforzare il loro ruolo sociale e garantire il rispetto e la salvaguardia del benessere animale in tutta la filiera”.