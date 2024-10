Prodotti ricondizionati, Altroconsumo: tre quarti degli italiani li conoscono, ma in pochi li comprano

Cresce sempre di più l’interesse dei consumatori verso i prodotti ricondizionati; tre italiani su quattro, infatti, si dicono informati e ne conoscono caratteristiche e significato, con una percezione più approfondita tra i giovani. Tra coloro che hanno scelto un prodotto ricondizionato, inoltre, quasi la metà (il 47%) si dice soddisfatto dell’acquisto.

È quanto emerso dall’indagine di Altroconsumo su un campione di 945 persone.

Prodotti ricondizionati, i consumatori sono informati?

Secondo l’indagine di Altroconsumo, il 78% degli italiani sa che i prodotti ricondizionati sono stati riparati prima di essere rimessi in vendita sul mercato e il 56% è consapevole che un prodotto ricondizionato non è comunque equivalente a uno nuovo.

Per quanto riguarda, invece, il quadro normativo c’è molta meno conoscenza: solo il 24% del campione sa che le definizioni usate per descrivere i prodotti ricondizionati (“come nuovo” o “in perfette condizioni”) non sono regolamentate a livello legislativo e soltanto il 17% è informato del fatto che per i prodotti ricondizionati e a quelli di seconda mano si applica la stessa garanzia legale.

Allo stesso tempo, però, tre italiani su quattro (il 73%) non hanno mai acquistato un dispositivo ricondizionato.

Il motivo? Il 44% preferisce comprare prodotti nuovi, il 35% non ha mai trovato una buona offerta per un dispositivo ricondizionato o non ha visto una differenza di prezzo così significativa rispetto al nuovo (24%). Il 21% non ne ha mai acquistati perché pensa che siano di qualità inferiore e l’11% perché non so cosa siano.

Altroconsumo ha rilevato, quindi, i fattori che potrebbero convincere i consumatori ad acquistare più spesso i prodotti ricondizionati. Un italiano su tre vorrebbe migliori condizioni per la restituzione o la sostituzione di questi prodotti (35%). Segue, poi, l’estensione del periodo di garanzia (34%), più regolamentazione su come questi prodotti vengono presentati al consumatore (31%) e maggiori controlli sulle riparazioni dei prodotti (29%).

I prodotti più acquistati

Secondo l’analisi, l’ultimo acquisto di un prodotto ricondizionato è in sei casi su dieci uno smartphone (59%), seguito da elettrodomestici (17%), computer (8%) e tablet (5%). L’analisi delle preferenze evidenzia come i consumatori stiano facendo scelte di acquisto più sostenibili soprattutto per quanto riguarda dispostivi di uso quotidiano.

Luci e ombre, invece, per quanto riguarda la soddisfazione: se il 47% si dice soddisfatto dell’esperienza di acquisto di un prodotto ricondizionato, quasi altrettanti (45%) risultano insoddisfatti.

In un terzo dei casi (34%) il prodotto ricondizionato ha dato problemi, in particolare batteria poco performante o graffi e imperfezioni già presenti al momento dell’acquisto.

Tra chi ha scelto questo tipo di prodotto, il 78% è stato spinto dal prezzo più conveniente rispetto a un modello nuovo. Conta, inoltre, il fatto che sia una scelta green e sostenibile: il 12%, infatti, ha scelto un prodotto ricondizionato nell’ottica di un consumo più responsabile.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!