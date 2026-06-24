Pronti a contare, domani a Matera il convegno sul sovraindebitamento
Sovraindebitamento: domani a Matera il convegno per promuovere un uso consapevole del credito e prevenire le difficoltà economiche. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Pronti a Contare ed è organizzata da Adiconsum Matera
Proseguono gli incontri di informazione del progetto Pronti a Contare per un uso consapevole e responsabile del credito al consumo. Domani l’appuntamento sarà a Matera: esperti e consulenti affronteranno il grande tema del sovraindebitamento, che in Italia sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza.
Secondo il Comitato Interministeriale EDUFIN, circa 1 milione di italiani si trova in condizione di sovraindebitamento cronico, con il 2% della popolazione adulta che non riesce più a far fronte ai propri debiti. A questi si aggiungono 2 milioni di persone che pagano con significativo ritardo. Una situazione di potenziale rischio.
Incontro sul sovraindebitamento
Come orientarsi quando le spese superano le entrate e gestire il peso dei debiti? Per rispondere a queste domande e fornire strumenti pratici di tutela, Adiconsum Matera ha organizzato per domani, 25 giugno, alle ore 16:30 l’incontro pubblico “Problemi di sovraindebitamento: la tua bussola per affrontare debiti e difficoltà economiche”. L’incontro si terrà presso la sala conferenze dell’Hotel San Domenico Al Piano, in Via Roma 15.
L’evento rientra nel progetto nazionale di educazione finanziaria Pronti a Contare, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il nuovo programma dedicato alla diffusione di una cultura responsabile nell’utilizzo del credito al consumo. Pronti a Contare è un’iniziativa realizzata da Adiconsum, in qualità di soggetto coordinatore, insieme a Codacons, Confconsumatori, CTCU, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino, tutte componenti del CNCU (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).
Durante l’incontro di domani a Matera interverranno esperti del settore e consulenti del debito, che illustreranno ai cittadini come riconoscere i primi segnali di sovraindebitamento e quali sono i percorsi legali e stragiudiziali previsti per superare la crisi finanziaria.
I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con gli specialisti, ricevendo informazioni utili sulle procedure di composizione della crisi e sulla gestione consapevole del bilancio familiare.
“Il sovraindebitamento – afferma Marina Festa, presidente Adiconsum di Matera – è una piaga in continua crescita. Non è semplicemente una questione di ‘cattiva gestione’, ma una condizione di vulnerabilità spesso causata dalla perdita del lavoro, da spese sanitarie impreviste o da mutamenti familiari improvvisi”.
Su questo tema c’è una lunga storia di tutela dei consumatori: la prima proposta di legge sul sovraindebitamento fu promossa proprio da Adiconsum presso il CNEL nel 2001, e poi ripresa nel 2008.
Il programma e gli ospiti
L’incontro sarà moderato da Vincenzo Telesca, Presidente Adiconsum Basilicata.
Interverranno:
- Marina Festa – Responsabile territoriale Adiconsum Matera e Sportello Riparto;
- Fabio Picciolini – Consulente Dipartimento Credito e Finanza di Adiconsum Nazionale;
- Francesco Gallipoli – Presidente Fondazione Lucana Antiusura “Mons. Vincenzo Cavalla”;
- Giuseppe Tedesco – Componente dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- Gianpiero Anicito – Dir. Area Terzo Settore Basilicata, Puglia e Molise di Intesa SanPaolo;
- Angelo Festa – Presidente Associazione Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà ETS”.
“Questi incontri – ha affermato Vincenzo Cavallo, Segretario della CISL Basilicata – rappresentano lo spirito della nostra attività: essere dalla parte dei lavoratori, dei cittadini e dei pensionati in ogni momento, soprattutto di fronte alle difficoltà di gestione dell’indebitamento. L’informazione e la formazione sono fondamentali per prevenire situazioni di grave disagio economico per le famiglie”.