Qualivita presenta la ricerca “DOP IGP valore trasformati”: 260milioni di euro il valore

Cosa succede quando le DOP IGP incontrano il mondo dell’industria e dell’artigianato alimentare? La ricerca Qualivita risponde a questa domanda evidenziando una grande opportunità per il made in Italy

“Oggi ci troviamo ad avere un primato mondiale in termini di numero di Dop e Igp ma anche sul fronte del numero degli operatori e del fatturato nonostante la pandemia e la crisi mondiale. Questo avviene grazie a tutta la filiera del settore agricolo e all’industria di trasformazione”. Lo ha detto il Sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio in apertura della presentazione della ricerca “DOP IGP valore trasformati” della Fondazione Qualivita.

Lo studio è stato realizzato con il supporto del Ministero delle politiche agricole ed ha l’obiettivo di analizzare il segmento dei prodotti trasformati con ingredienti caratterizzanti delle filiere italiane DOP IGP. “È il primo studio completo sul settore e vuole essere un punto di partenza per avviare un confronto concreto sullo sviluppo futuro delle IG in questo comparto. Per individuare le tematiche prioritarie, capire le linee di sviluppo e partecipare alla costruzione di regole e procedure in grado di valorizzare e tutelare al meglio le DOP IGP, sfruttando le enormi potenzialità che la ricerca ha messo in evidenza. Ha spiegato Cesare Mazzetti, presidente della Fondazione Qualivita.”

“L’abbinamento tra agricoltura e trasformazione serve – ha aggiunto Centinaio – a portare al consumatore finale un prodotto di qualità. L’Italia esporta 43mld di euro di agroalimentare portando in giro per il mondo un sogno. Un valore aggiunto sulla tavola di tutti i cittadini del mondo. Per questo il nostro impegno deve essere quello di valorizzare quello che abbiamo e quello che trasformiamo.

I numeri delle DOP IGP nei prodotti trasformati

Il primato mondiale di cui parla il Sottosegretario Centinaio consiste in 840 filiere a qualità certificata. Un settore che coinvolge 180.000 operatori in tutta la penisola per una produzione che sfiora i 17 miliardi di euro. E poi c’è il settore dell’industria e dell’artigianato alimentare italiano, un comparto da oltre 81.600 imprese con un fatturato di 145 miliardi di euro.

Ma quante di queste denominazioni vengono impiegate nel settore della trasformazione? Per quanto riguarda le tipologie di prodotto finale, le DOP IGP sono usate soprattutto in condimenti (42% delle IG coinvolte) e primi piatti (41%). Mentre circa una IG su tre è ingrediente per salumi (33%) o dolci (31%); seguono poi formaggi e gelati (25%) e marmellate, pizze e bevande (23%). E il settore dei cosmetici non è da meno con una presenza dell’11% di indicazioni geografiche. Nel complesso, la ricerca stima un valore alla produzione DOP IGP destinato a prodotti trasformati pari a 260 milioni di euro. Valore che supera il miliardo di euro per l’industria e l’artigianato alimentare. “I vantaggi potenziali di questo settore di mercato e di marketing è una diffusione più ampia e la destagionalizzazione dei prodotti che possono vivere fino a 12 mesi l’anno. Questa è una grande opportunità per i consorzi, ha commentato Mauro Rosati, direttore Fondazione Qualivita.

Nel corso della presentazione molte aziende hanno raccontato la loro esperienza in termini di prodotti contenenti nella ricetta denominazioni geografiche. Esempi sono dal Cioccolato di Modica IGP nel cono Sammontana, il Gorgonzola DOP nei ravioli Rana alla Cipolla rossa di Tropea , Basilico Genovese DOP, Patata del Fucino IGP nel Minestrone Tradizione Findus. E ancora: Pecorino Toscano DOP, Asiago DOP e altri nella linea My Selection di McDonald’s alla Arancia Rossa di Sicilia IGP nella Fanta al Parmigiano Reggiano DOP nella Focaccia Contadina di Attilio Servi.

Sul fronte normativo serve uniformità

La ricerca si è occupata anche dell’analisi del quadro giuridico italiano ed europeo. “Bisogna rafforzare il primato italiano sul fronte normativo. Potrebbe essere una grande opportunità per i consorzi soprattutto per dare un servizio aggiuntivo alle aziende. Come Fondazione Qualivita abbiamo proposto nella ricerca delle linee guida. Abbiamo visto che ogni consorzio si occupa in maniera difforme per la gestione delle procedure di attuazione di autorizzazione”.

Lo studio rileva un quadro normativo europeo frammentato, con l’Italia unico Paese ad aver introdotto un meccanismo di autorizzazione previsto in capo ai Consorzi di tutela riconosciuti. O, in mancanza, al Mipaaf, per conferire una maggiore tutela alle IG. La pubblicazione riporta delle linee guida operative con indicazioni sull’iter da seguire e sulle attività da considerare da parte dei Consorzi di tutela per l’utilizzo delle DOP IGP nei prodotti trasformati. La ricerca lo descrive come uno strumento pratico per la gestione delle procedure di autorizzazione e delle partnership con le aziende per una coerente valorizzazione e tutela delle IG.