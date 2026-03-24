Referendum, Cittadinanzattiva festeggia il No e l’affluenza al voto dei giovani

Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si è concluso con un verdetto netto. Il No ha vinto con il 53,74% dei voti, oltre 14 milioni e 400 mila voti, contro il 46,6% del Sì per cui hanno votato in 12 milioni e 400 mila cittadini, con uno scarto di due milioni di voti per il No. Fra gli aspetti che hanno pesato ci sono l’alta affluenza alle urne, inaspettata, e il voto dei più giovani che si sono espressi in massa a favore del No.

“Ha vinto la partecipazione democratica dei giovani”

Anche Cittadinanzattiva festeggia la vittoria del No al referendum sulla giustizia e l’affluenza al voto dei giovani e torna a chiedere di garantire il voto fuori sede.

«Le cittadine e i cittadini si sono finalmente riappropriati di un prezioso strumento di democrazia diretta: con la grande affluenza al voto al referendum sulla giustizia ha vinto la partecipazione democratica anche dei giovani», ha dichiarato Francesca Moccia, vice segretaria generale di Cittadinanzattiva.

Cittadinanzattiva esprime soddisfazione per la estesa partecipazione al voto oltre che per l’esito del referendum. Già nelle scorse settimane l’associazione aveva espresso la sua contrarietà alla riforma costituzionale sia per il metodo che per il merito. “Una riforma così incisiva sull’ordinamento giudiziario e sull’equilibrio dei poteri dello Stato – spiega l’associazione – non poteva essere adottata senza un ampio dibattito pubblico e una larga discussione parlamentare, principi che stanno alla base della partecipazione democratica”.

Altro elemento contestato era la distanza della riforma dalle “reali esigenze e dai problemi della popolazione” e il rischio che una modifica costituzionale “così poco condivisa e discussa in Parlamento potesse alterare il delicato sistema di pesi e contrappesi su cui si fonda il sistema democratico del nostro Paese”.

Il voto dei fuori sede

L’associazione ha poi sottolineato, a ridosso del referendum, alcuni problemi che riguardano più in generale le elezioni: il fatto che i seggi elettorali continuino a trovarsi in massa nelle scuole e l’assenza di passi avanti sul voto ai fuori sede.

«La partecipazione al voto – continua Moccia – che ha visto così tanti giovani affluire alle urne avrebbe potuto essere ancora più ampia se si fossero approvate delle misure, così come fatto per le elezioni del 2024 e 2025, per consentire il voto ai fuori sede. Non farlo è stato un’occasione persa che continua a determinare una inaccettabile compressione di un diritto costituzionale».

L’associazione chiede che si apra un dibattito sui problemi della giustizia e venga riconosciuto il diritto di voto ai fuori sede.