Regole altalenanti sulle bevande ai concerti: una questione di sicurezza o di business?

La stagione dei concerti estivi è ormai in pieno svolgimento, con eventi che attraggono migliaia di fan in tutta Italia. C’è però una questione controversa che continua a sollevare dubbi e frustrazioni tra gli appassionati di musica: le regole sulle bevande analcoliche che si possono introdurre nei concerti variano drasticamente a seconda dell’organizzatore e del luogo. Questo problema è diventato particolarmente evidente confrontando le norme applicate a diversi eventi recenti.

Al concerto di Taylor Swift allo Stadio San Siro, ad esempio, è consentito portare una bottiglia d’acqua di plastica morbida e trasparente, non più grande di 50 cl, senza tappo. In netto contrasto, per i Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma, dove non era specificato alcun limite sui cl ammessi, permettendo l’ingresso con bevande analcoliche in bottiglie di plastica, purché le bottiglie vendute all’interno fossero senza tappo e servite in bicchieri di materiale monouso. Ancor più restrittive sono state le norme al concerto di Calcutta al Ferrara Summer Festival, dove una ragazza è stata fermata con una bottiglietta di plastica da mezzo litro senza tappo e un pacchetto di cracker, suscitando sospetti infondati di una minaccia alla sicurezza. Il sito del festival indicava un limite di 100 ml per le bibite, una quantità sorprendentemente ridotta rispetto al mezzo litro consentito al concerto di Taylor Swift. A tirare le somme mettendo insieme i vari cari è l’Unione Nazionale Consumatori.

Regole confuse sulle bevande ai concerti. UNC: “Chi ha ragione?”

Queste discrepanze sollevano una domanda cruciale: “Chi ha ragione? Se è una questione di sicurezza acclarata, come mai ci sono regole differenti a seconda del concerto?” si chiede Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. Dona sottolinea un punto fondamentale: durante i concerti estivi, i fan possono rimanere esposti per ore al caldo e al sole. Limitare severamente le bevande o impedirne l’ingresso, anche con il tappo aperto, potrebbe comportare rischi significativi per la salute, come svenimenti e malori. “Urgono regole chiare e unificate, capaci di coniugare la sicurezza con il diritto dei consumatori di poter consumare prodotti indispensabili, senza spendere un capitale all’interno degli stadi”.

La questione diventa ancora più urgente considerando l’apparente incoerenza nelle regole applicate. Dona e l’Unione Nazionale Consumatori hanno deciso di chiedere chiarimenti al Ministro degli Interni, al Ministro della Cultura e al Ministro della Salute, per comprendere perché non vi siano norme uniformi a livello nazionale.

“Se, infatti, è normale che per alcune cose siano demandate a livello locale le valutazioni sulle effettive condizioni di sicurezza, per altre pratiche servirebbero precise indicazioni, sia per avere maggiore sicurezza sia per evitare possibili eccessi e abusi”, spiega Dona.

Inoltre, è stato chiesto un sollecito all’Antitrust per verificare se nei concerti con regole più stringenti, i prodotti vietati all’ingresso siano poi venduti all’interno a prezzi elevati.

“Abbiamo chiesto di verificare se la presunta regola di sicurezza non sia in realtà un indebito condizionamento per costringere il consumatore a pagare laute somme per potersi dissetare“, conclude Dona.

La situazione attuale delle regole sulle bevande analcoliche ai concerti sembra indicare una necessità urgente di maggiore trasparenza e coerenza, non solo per garantire la sicurezza, ma anche per proteggere i consumatori esposti a ore di fila e temperature fuori controllo. Fino a quando non verranno stabilite linee guida unificate e chiare, i fan continueranno a trovarsi di fronte a regole confuse e potenzialmente ingiuste ogni volta che si preparano a godersi un concerto.

