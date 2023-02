San Valentino, festa in ripresa. Spesa media di 70 euro a persona, “vince” la cena romantica

San Valentino festa in ripresa. Sembra proprio che gli italiani siano tornati a festeggiare questa ricorrenza certo molto romantica e molto commerciale, almeno secondo i dati diffusi dagli esercenti che parlano di una tendenza alla ripresa e di connazionali pronti a offrire un regalo al partner e a organizzare una cenetta in qualche ristorante. È pur vero che oltre quattro italiani su dieci rivelano di non celebrare San Valentino, ma per chi lo fa la festa risulta in ripresa rispetto al periodo pre-pandemia. Secondo Confesercenti-SWG, cene romantiche e fiori sono il modo più gettonato per festeggiare San Valentino, insieme ai classici cioccolatini. La spesa media è stimata in 71 euro a persona con una forte polarizzazione fra quanti conterranno la spesa e quanti sono disposti a spendere un po’ di più, ma in aumento del 35% rispetto al 2019.

Festa di San Valentino in ripresa

Festa degli innamorati in ripresa, dice dunque Confesercenti sulla base di un sondaggio condotto da SWG.

“Domani, in occasione di San Valentino, saranno poco più di dieci milioni gli italiani che celebreranno con il proprio partner. E tra regali, cene romantiche, fiori e altri omaggi spenderanno circa 71 euro a persona, un budget in netto recupero rispetto agli anni precedenti e superiore del +35% anche a quello del 2019, ultimo anno prima della pandemia”.

A celebrare San Valentino quest’anno sarà il 28% della popolazione, una quota in ascesa rispetto al 24% dello scorso anno. Ma c’è anche un ulteriore 14% che è ancora indeciso se celebrare la festa degli innamorati, e che potrebbe optare per una cena o un regalo last minute. Del 58% che non partecipa a San Valentino, il 43% lo fa perché non è solito festeggiare la ricorrenza, mentre il 15% perché single.

Il budget medio per San Valentino, stimato il 71 euro, è molto diviso al suo interno. Il 18% di chi festeggerà San Valentino si terrà sotto i 30 euro di spesa, mentre il 34% vuole ‘investire’ tra i 30 ed i 50 euro, il 22% arriverà fino a 100 euro mentre il 18% sceglierà doni dai 100 euro fino ad oltre i 200.

Come si festeggia?

Come festeggiare San Valentino? La cena romantica è la scelta più gettonata e conquista il 59% delle risposte (divisa poi fra il 35% che la organizzerà in casa e il 55% che pensa di scegliere una cena fuori). Il 27% indica che farà un regalo.

E quale tipo di regalo? Il 26% indica che sceglierà un prodotto di profumeria. A regalare fiori acquistati presso un negozio o mercatino specializzato sarà il 23% degli intervistati. I fiori più richiesti, quest’anno, saranno tulipani, gerbere, anemoni, ranuncoli e orchidee. Senza dimenticare la classica ‘rosa rossa’, che rimane la regina di San Valentino anche se quest’anno, spiega il Presidente di Assofioristi Ignazio Ferrante, «soffre l’aumento di prezzo dovuto al caro energia».

I regali di San Valentino vanno molto sul classico. Il 22% terrà viva la tradizione dei cioccolatini. Il 19% opterà invece per un gioiello o un accessorio di gioielleria, mentre il 10% un prodotto o accessorio moda, il 5% regalerà un servizio o prodotto di cosmetica o benessere, e un ulteriore 17% un altro tipo di regalo. Un 6%, invece, sceglierà un viaggio insieme al partner.

San Valentino al ristorante

La ripresa di San Valentino sembra confermata dai dati Fipe Confcommercio che stima in 5,3 milioni gli italiani che festeggeranno al ristorante, con numeri in crescita rispetto al 2022 che riportano ai livelli del periodo pre-pandemia. La cena al ristorante per San Valentino risulta la scelta più gettonata dalla coppie, con una spesa complessiva stimata intorno a 270 milioni di euro.

Secondo Fipe circa il 60% dei ristoranti ha previsto per San Valentino non solo diverse promozioni speciali, ma anche menù dedicati e piatti ad hoc che con i loro nomi e il loro aspetto richiamano il tema dell’amore. Il menù sarà per lo più “a pacchetto”, per una spesa media che si aggira intorno ai 50 euro. Altre iniziative speciali riguardano l’offerta di beverage a tema tra aperitivi e cocktail (presente nel 14% dei casi) e gli omaggi e i gadget alla clientela (14%). Il 7% dei ristoranti prevede un intrattenimento musicale (soprattutto musica di sottofondo) per far respirare ai propri clienti l’atmosfera tipica della festa degli innamorati.

