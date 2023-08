Scuola, MDC FVG apre lo sportello SOS Consumer per segnalare i rincari dei libri

L’Osservatorio del Movimento Difesa del Cittadino Fvg “MDC FVG” ha disposto il monitoraggio dei prezzi dei libri scolastici 2023/2024. “Le famiglie – spiega l’associazione – potranno segnalare allo Sportello SOS Consumer (sportello-sos-consumer@mdc.fvg.it o tramite wathapp al n. 335 5830536) un eventuale aumento speculativo che gli Editori potrebbero adottare in occasione della riapertura della scuola, immettendo in commercio libri a listini maggiorati”.

Per i libri scolastici, infatti, si ipotizza un rialzo del 4,3% – spiega MDC Fvg – mentre quaderni e risme di carta, secondo gli ultimi dati Istat, costano già ora il +9,2% rispetto allo scorso anno e il 17,2% in più nel confronto con settembre 2021, quando i prezzi hanno iniziato a decollare per via del costo della carta strettamente legato al caro bollette. Inoltre, gli altri articoli di cartoleria, come penne, matite ed evidenziatori, segnano un rincaro del 5,6% sul 2022 e del 12% sul 2021.

“A settembre, però, con il rientro dalle ferie, potrebbero scattare ulteriori incrementi“, segnala l’associazione.

“Non si giustificano assolutamente rincari dei prezzi, considerato che i contenuti dei testi non cambiano di anno in anno, e spesso ad essere variate sono solo copertine e qualche pagina – ribadisce il Pres. MDC FVG, R.G. Englaro -. Pertanto, si invitano tutti coloro che accerteranno delle variazioni dei listini in aumento a segnalarli tempestivamente per consentire all’associazione di investire il Garante per la sorveglianza dei prezzi e la Commissione di allerta rapida sul monitoraggio dei prezzi presso il Mimit”.

Scuola, i consigli di MDC FVG per risparmiare sull’acquisto dei libri

Per far fronte alle spese, il Segretario MDC FVG, Dino Durì, ha stilato alcuni consigli:

chiedere che nella biblioteca della scuola o del proprio Comune ci siano in abbondanza i libri di testo, in modo da poter ricorrere al prestito a domicilio . Ideale è il comodato d’uso : gli studenti tengono il libro per tutto l’anno e si impegnano a restituirlo in buone condizioni; inoltre, alcune scuole acquistano i libri di testo per conto di tutti gli studenti , in modo da risparmiare sull’acquisto grazie al grande quantitativo e all’ordinativo all’ingrosso. Talvolta, infine, i professori fanno dispense gratuite per gli studenti.

. Ideale è il : gli studenti tengono il libro per tutto l’anno e si impegnano a restituirlo in buone condizioni; inoltre, , in modo da risparmiare sull’acquisto grazie al grande quantitativo e all’ordinativo all’ingrosso. Talvolta, infine, i professori fanno per gli studenti. Anche acquistare i libri online può convenire rispetto alla libreria tradizionale, fino al 15% sul prezzo di copertina, anche se spesso sono in buoni acquisto. Acquistando libri usati, preferibilmente da altri studenti, si risparmia fino al 50% del prezzo di copertina. Altrimenti si possono trovare nelle bancarelle e in alcune librerie.

“Mentre – conclude Durì – nutriamo qualche riserva sui libri in formato digitale, scaricati su tablet o computer”.

