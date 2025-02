Se non basta il pensiero… San Valentino, rincarano gioielli e cioccolatini

Se non basta il pensiero...San Valentino, rincari per gioielli e cioccolatini (Foto Pixabay)

San Valentino con caro prezzi incorporato. Che siano cioccolato o gioielli, una cena romantica o un pacchetto vacanza, la festa degli innamorati non farà mancare i rincari per quanti vorranno celebrare la ricorrenza e omaggiare il partner con un dono. Si dice spesso che basta il pensiero e forse bisognerebbe proprio limitarsi a quello. In caso contrario, sul piatto c’è una spesa che per le coppie supererà quest’anno i due miliardi di euro complessivi.

La stima è del Codacons che, in vista di San Valentino, segnala rialzi e rincari su tutta una serie di voci di spesa attraversate dalla festa.

“Il record dei rincari spetta ai gioielli i cui prezzi, in base agli ultimi dati ufficiali dell’Istat, aumentano del +17,3% su anno – afferma il Codacons – Pesantissimi anche gli incrementi per cioccolatini e prodotti a base di cioccolato, immancabili come regalo di San Valentino, che proseguono la corsa al rialzo e aumentano del +9,2%”.

E se invece la festa è occasione di una piccola vacanza a due? Le coppie non si salveranno, almeno secondo i dati snocciolati dal Codacons: “i pacchetti vacanza rincarano in media del 13,5%, i voli internazionali del 4,6% (+3,3% i nazionali), gli alberghi del 3%. Per i ristoranti le tariffe salgono in media del +3,1%, con la spesa complessiva per le cene romantiche che si attesterà attorno ai 300 milioni di euro, mentre per fiori e piante prezzi su in media del 2,3%”.

La spesa totale degli italiani per San Valentino fra regali, viaggi e cene al ristorante, stime l’associazione, quest’anno aumenta del 7,5% rispetto al 2024 e supera appunto i 2 miliardi di euro. Forse dovrebbe davvero bastare solo il pensiero.

