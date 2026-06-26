Social network, Codici Lombardia: attenzione alle richieste di risarcimento per “commenti offensivi”

Arrivano richieste di risarcimento danni per presunti commenti offensivi pubblicati sui social network. È una tendenza che qualcuno, proprio sui social, aveva già intercettato. Si fa un commento non proprio lusinghiero, si lascia una emoticon che non piace al destinatario, e qualcuno dall’altra parte della tastiera è pronto a invocare cause e risarcimenti per il commento ritenuto offensivo o per diffamazione. Ora torna sulla questione Codici Lombardia, che segnala di star assistendo un caso di questo tipo e di aver avuto notizia di diversi cittadini che si ritrovano in una situazione simile.

Per l’associazione sembra emergere “un’attività sistematica” di invio richieste dal tenore analogo. Il rischio è semplice: il cittadino si spaventa e paga a prescindere, senza valutare la fondatezza della questione. Codici Lombardia parla di una sorta di “pesca a strascico”. E questo richiede adeguati approfondimenti.

Risarcimento danni per un commento

L’associazione racconta di star seguendo il caso di un cittadino lombardo che, nei mesi scorsi, ha ricevuto una raccomandata contenente una richiesta di risarcimento danni per un commento pubblicato sui social e un contestuale invito alla negoziazione assistita. Codici Lombardia ha attivato la propria assistenza legale, ha contestato la richiesta evidenziando una serie di criticità e ha chiesto chiarimenti in merito alla posizione della presunta parte lesa e alla documentazione prodotta. A tale comunicazione, afferma l’associazione, a oggi non è stato fornito alcun riscontro oltre a non risultare denunce o querele a carico del cittadino.

Non farsi prendere dal panico

“Invitiamo i consumatori a non farsi prendere dal panico quando ricevono comunicazioni di questo tipo – ha detto Davide Zanon, Segretario Regionale di Codici Lombardia –. Ogni situazione deve essere valutata singolarmente, verificando attentamente la fondatezza delle richieste, la documentazione allegata e la sussistenza dei presupposti giuridici. È importante non ignorare tali comunicazioni, ma nemmeno lasciarsi intimorire dalle richieste economiche formulate in sede stragiudiziale”.

Il caso non sembra isolato. Altri cittadini hanno ricevuto comunicazioni analoghe. E questo alimenta i dubbi dell’associazione che paventa “ l’esistenza di un’attività sistematica di invio di richieste standardizzate rivolte a numerosi utenti dei social network, alla ricerca di accordi economici stragiudiziali”.

“Il fatto che stiano emergendo più segnalazioni con caratteristiche analoghe induce a ritenere che non si tratti di episodi isolati – prosegue Zanon –, ma di una vera pesca a strascico. Siamo di fronte a situazioni che meritano attenzione e approfondimento, anche perché molti cittadini, spaventati dalla prospettiva di una causa o di una denuncia, potrebbero essere indotti a pagare somme di denaro senza aver prima verificato la reale consistenza delle contestazioni ricevute.”

Codici Lombardia invita tutti i cittadini che dovessero ricevere comunicazioni analoghe a conservarne copia e a richiedere tempestivamente una valutazione legale qualificata, evitando decisioni affrettate o pagamenti immediati dettati esclusivamente dal timore delle conseguenze prospettate.

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