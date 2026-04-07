Stangata carburanti sulla Pasqua. E oggi i prezzi aumentano ancora

“Si conferma la stangata carburanti sulla Pasqua degli italiani, con i listini alla pompa che in questi giorni di partenze e gite fuori porta hanno registrato ulteriori rialzi”. Questa la denuncia del Codacons che, analizzando i dati regionali pubblicati dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, conferma il caro carburanti sui viaggi pasquali degli italiani, stimato in circa 1,3 miliardi di euro in più rispetto alle feste dello scorso anno. Intanto anche oggi i prezzi dei carburanti alla pompa sono in aumento rispetto a venerdì.

Carburanti, prezzi in aumento anche a Pasqua

L’analisi di Staffetta Quotidiana denuncia che l’aumento delle quotazioni si “mangia” la riduzione delle accise. I prezzi dei carburanti aumentano anche a Pasqua, fatta eccezione per Eni.

“In media nazionale, il diesel è tornato sopra il record dello scorso 19 marzo, alla vigilia del taglio dell’accisa, “mangiandosi” dunque tutto lo sconto e toccando un livello mai raggiunto: con l’aliquota “normale” saremmo a 2,39 euro/litro”, spiega Staffetta.

I prezzi medi di questa mattina, 7 aprile, sono aumentati ancora rispetto a venerdì: la benzina self service sulla rete stradale è a 1,782 euro/litro (+19 millesimi rispetto a venerdì scorso), il gasolio a 2,143 euro/litro (+46 millesimi). Il Gpl è a 0,775 euro/litro, il metano a 1,610 euro/kg. In autostrada, la benzina self è a 1,816 euro, il diesel a 2,158 euro, il Gpl a 0,885 euro e il metano a 1,594 euro.

Stangata carburanti su Pasqua

Per il Codacons si conferma la stangata carburanti sulla Pasqua. Sulla base dei dati regionali del Mimit, l’associazione evidenzia che oggi il prezzo medio del gasolio in modalità self si attesta in Italia a 2,142 euro al litro, mentre la benzina costa in media 1,785 euro al litro; in autostrada il gasolio, grazie al mini-sconto introdotto dalle società concessionarie, costa 2,158 euro/litro, 1,816 euro/litro la verde.

In tre regioni il prezzo medio del gasolio supera però quello praticato in autostrada. È il caso della Calabria, in testa alla classifica delle regioni con il prezzo più alto del diesel pari ad una media di 2,172 euro al litro, seguita da Bolzano con 2,163 euro/litro e Lombardia con 2,160 euro/litro. La benzina supera invece quota 1,8 euro al litro a Bolzano (1,806), in Basilicata (1,806), Calabria (1,804), Sicilia (1,803). Una vera e propria stangata rifornimenti per le famiglie.