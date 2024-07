Temu, Altroconsumo: ancora troppi rischi su giocattoli, cosmetici & co

Problemi di etichettatura e di omologazione. Istruzioni mancanti sui giocattoli, gadget troppo simili ad alimenti, cosmetici senza Inci, la lista degli ingredienti. A un anno dal primo confronto, Altroconsumo torna a esaminare i prodotti venduti sulla piattaforma di ecommerce Temu alla ricerca di eventuali pericoli e carenze.

E trova che sono “ancora troppi i giocattoli a rischio e i dispositivi che possono costituire un pericolo per la sicurezza, e tanti i prodotti cosmetici privi di elenco degli ingredienti e con etichette non complete. Sono inoltre numerosi anche i casi in cui il prodotto o il produttore non sono identificabili”. Alla segnalazione, Temu ha risposto rimuovendo i prodotti contestati. Ma per Altroconsumo, che riconosce la rapida risposta di Temu, i controlli vanno fatti in maniera preventiva per evitare da subito che prodotti pericolosi vengano messi online.

Indagine Altroconsumo su 25 prodotti acquistati su Temu

Ma come si è svolta l’indagine di Altroconsumo?

L’associazione ha acquistato su Temu, piattaforma di sempre maggior successo – approdata da circa un anno nel mondo dello shopping online, ha superato in Italia i 12 milioni di utenti – 25 prodotti. E rileva che tutti “non rispettano la normativa che prevede l’obbligo di etichettatura ambientale sul corretto smaltimento degli imballaggi, obbligatoria in Italia, e la maggior parte risulta non conforme alle normative nazionali e Ue”. Per queste ragioni Altroconsumo ha inviato una segnalazione alle autorità competenti, per richiedere un intervento tempestivo.

Diverse le criticità sui prodotti. Fra quelli che preoccupano di più ci sono i giocattoli e la mancanza di istruzioni riscontrati in alcuni, come “per un “puzzle di grandi dimensioni” che in realtà è un gioco di costruzione fatto di piccoli pezzi e che non riporta le indicazioni relative alla sicurezza, come il rischio di soffocamento. Critici – spiega Altroconsumo – anche alcuni giochi per l’assenza di informazioni fondamentali su come gestire l’imballaggio esterno e per avvertenze di sicurezza. Tra questi anche palloncini non conformi alla normativa di sicurezza sui giocattoli e caratterizzati da un forte odore chimico non ben identificabile”.

Ci sono poi prodotti che imitano gli alimenti ma che non sono affatto cibo. Candele che sembrano biscotti, maschere da viso incartate come fossero caramelle.

“Sulla piattaforma Temu continuano a essere presenti prodotti che imitano gli alimenti – spiega l’associazione – È il caso delle maschere da viso in carbone di bambù compresso, che ricordano liquirizie incartate come caramelle, che se messe in bocca potrebbero provocare ostruzione delle vie respiratorie. Questi prodotti non sono conformi alla normativa nazionale in tema di similalimenti poiché possono costituire un pericolo per i più piccoli, dal momento che aspetto, colore, forma e odore ricordano dei cibi, quindi potrebbero essere ingeriti erroneamente”.

Qualche miglioramento c’è sui cosmetici, analizzati anche nelle precedente rilevazione. Il loro assortimento risulta ridimensionato e questo è interpretato come un segnale del fatto che alcune indicazioni siano state in effetti recepite. Una criticità che però rimane riguarda, per diversi prodotti, la mancanza della lista degli ingredienti: è difficile capire cosa contengano. C’è anche il caso di una cipria che sembra riportare la lista degli ingredienti corretta, ma il claim ha informazioni non veritiere: la cipria è definita “Oil free” ma in realtà contiene olio minerale.

Altre criticità ci sono sui prodotti per neonati, sui caschi da moto e da bicicletta.

La risposta di Temu ad Altroconsumo

Temu ha rimosso i prodotti dalla vendita e Altroconsumo ha aperto un canale di confronto con la piattaforma. Il sito ha inoltre risposto alle obiezioni avanzate dall’indagine dell’associazione con una precisazione di un portavoce, riportata da Altroconsumo.

“Grazie per averci informato riguardo alla vostra recensione degli articoli da voi testati. Tra le 25 inserzioni, nove non erano già disponibili per la vendita. Dopo aver ricevuto la vostra richiesta, abbiamo immediatamente effettuato un controllo interno e rimosso le restanti 16 inserzioni di prodotti. Tra le 16 inserzioni c’erano due articoli che secondo noi soddisfacevano i requisiti. Tuttavia, abbiamo deciso di essere cauti e di rimuoverli dalla vendita”

Prosegue Temu: “La sicurezza dei clienti è fondamentale per noi. Disponiamo di un quadro completo di controllo della qualità, dall’inserimento del venditore al monitoraggio continuo, all’ispezione fisica e all’applicazione delle norme, in linea con i requisiti dei mercati in cui operiamo. Se si sospetta che un prodotto non sia conforme, Temu interviene rapidamente, sospendendo l’inserzione, richiedendo documentazione aggiuntiva o rimuovendo completamente il prodotto. Apprezziamo il feedback del pubblico e delle associazioni dei consumatori come Altroconsumo. Esaminiamo tutti i feedback e interveniamo tempestivamente per risolvere ogni potenziale problema, in modo che i consumatori possano acquistare in tutta tranquillità”.

