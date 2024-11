Trenitalia: da gennaio rimborso automatico per biglietto elettrico sui regionali

A Expo Consumatori Trenitalia annuncia che da gennaio ci sarà il rimborso automatico per chi acquista il biglietto elettronico per il regionale. Assoutenti: bene l’aumento delle risorse contro guasti e problemi tecnici

Rimborsi automatici per i treni regionali, aumento delle risorse poste sulla gestione delle emergenze, attenzione alla digitalizzazione e alle esigenze dei passeggeri. È quanto annunciato ieri da Trenitalia che ha partecipato a Expo Consumatori in corso ad Ancona.

“Da gennaio per chi acquisterà il biglietto elettronico per il Regionale di Trenitalia l’eventuale rimborso sarà automatico, con le regole di sempre”, ha annunciato l’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi, intervenuto nell’ambito di Expo Consumatori.

“Stiamo lavorando per agevolare l’esperienza di viaggio dei passeggeri”. Un esempio, secondo l’AD di Trenitalia, è il Tap&Tap “che permette di pagare il viaggio appoggiando direttamente la carta di pagamento contactless alla validatrice. Un servizio questo che abbiamo già avviato su alcune linee e che sempre più si diffonderà a livello nazionale”. La spinta alla digitalizzazione si accompagna all’attenzione verso le esigenze dei passeggeri. Ha detto ancora Corradi: “Già nel 2023 abbiamo ripreso ad avere volumi di traffico sui nostri treni pari ai livelli pre-Covid. Oggi i passeggeri sono in aumento soprattutto per quel che riguarda la mobilità leisure e turistica. Per questo sui nuovi Frecciarossa 1000 che arriveranno presto sui binari abbiamo previsto più spazio per i bagagli e una maggiore accessibilità per i passeggeri a ridotta mobilità. Il tutto agevolando anche le famiglie con piani commerciali ad hoc per una maggiore sostenibilità economica dei viaggi”.

In tema di emergenze ferroviarie, evidentemente cruciale per i viaggiatori, il focus dell’azienda si è rivolto soprattutto all’aspetto tecnologico. L’AD ha annunciato che “arriveranno locomotive di soccorso nuove, più veloci e in grado di rialimentare in fretta il treno in difficoltà, aumenteranno gli autobus emergenziali e le cosiddette riserve calde, ovvero i treni che facilitano il trasbordo dei passeggeri e stiamo verificando come aumentare il numero di batterie sui treni, per avere aria condizionata più a lungo e percorrere qualche chilometro senza alimentazione”. (Fonte: FS News).

Le novità sono accolte positivamente da Assoutenti.

“Le facilitazioni che scatteranno da gennaio in tema di rimborsi per i treni regionali sono un importante passo avanti nella direzione di garantire i diritti dei viaggiatori – ha detto il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – ma la vera rivoluzione potrebbe arrivare dalla decisione di intervenire sul fronte delle emergenze, con nuove e più veloci locomotive di soccorso, un incremento degli autobus sostitutivi e l’arrivo dei treni di riserva per facilitare il trasbordo dei passeggeri”.

Per l’associazione, che chiedeva misure per limitare i disservizi speso originati dai lavori, le richieste accolte “porteranno a innegabili miglioramenti in favore degli utenti delle ferrovie”.

