Truffe sul Black Friday, tutto quello che bisogna sapere per fare acquisti sicuri

Sono partite le truffe sul Black Friday e i tentativi di raggirare i consumatori in occasione dei giorni di sconti: la denuncia e i consigli di Assoutenti

Truffe sul Black Friday, consigli per uno shopping sicuro

Va bene la passione per il Black Friday. Va bene la ricerca dell’ultimo prodotto a prezzo scontato e dell’offerta che fa proprio al caso vostro. Attenzione però alle truffe sul Black Friday, che vanno a caccia (loro sì) dei consumatori per incassare denaro e poi sparire o per appropriarsi dei dati bancari dei malcapitati.

Le truffe sul Black Friday sono già partite, dice Assoutenti, specialmente attraverso messaggi promozionali con link sospetti, sms ed email, negozi online che spariscono nel nulla, sconti inesistenti e social network.

Le truffe legate al Black Friday

Sono già partiti i tentativi di truffa ai danni dei consumatori legati al Black Friday, dice oggi Assoutenti in vista della settimana di sconti di fine novembre.

«Il Black Friday scatena una valanga di messaggi promozionali all’interno dei quali si celano raggiri e tentativi di furto dei dati bancari degli utenti – dice il presidente Furio Truzzi – Messaggi che già in questi giorni vengono veicolati non solo attraverso mail o sms, ma soprattutto tramite social network come Instagram o Facebook, usando hashtag, tag e messaggi privati che sponsorizzano link di siti che praticano sconti altissimi su smartphone o capi di abbigliamento griffato».

«Nella maggior parte dei casi queste pagine hanno lo scopo di rubare credenziali bancarie e dati delle carte di credito degli utenti per svuotarne i conti correnti, e si registrano addirittura finti negozi online che, dopo aver incassato il denaro dai consumatori, non inviano la merce e spariscono nel nulla – prosegue Truzzi – Nei prossimi giorni i tentativi di truffa che utilizzano tali escamotage si moltiplicheranno, pertanto invitiamo i consumatori alla massima attenzione e divulghiamo oggi un decalogo con i consigli utili per evitare di cadere in trappola».

Truffe sul Black Friday e shopping in sicurezza

Conservate sempre copia dell’ordine effettuato e controllate che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali.

Acquistate solo da venditori sicuri e che riportino i dati della società titolare dell’attività commerciale.

Acquistate solo da siti web sicuri protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo.

Diffidate da sconti troppo elevati e poco credibili: nessuno vi venderà mai uno smartphone da 1.000 euro a 100 euro.

Verificate se il prezzo pubblicizzato comprenda anche spese di spedizione o tasse.

Controllate la data di spedizione e verificare sempre da dove viene spedito il prodotto.

Sul web meglio evitare bonifici o carte di credito, preferire paypal o carte prepagate.

Non comunicate mai i vostri dati personali via telefono o via mail.

Ricordare che per legge la merce si può restituire quando si acquista fuori dagli esercizi commerciali fisici entro 14 giorni.

Per gli acquisti online verificare le condizioni di recesso applicate dal venditore online e ricordate che la garanzia vale anche per i prodotti acquistati online.

Se il prodotto o il servizio acquistato hanno un difetto di conformità o di produzione avete dritto alla sostituzione o al rimborso.