Turisti bloccati in Medio Oriente, attiva la Task Force Golfo

Il Ministero degli Esteri ha intensificato l’attività da Task Force Golfo per far fronte alle richieste dei turisti bloccati in Medio Oriente. Federconsumatori: grandi difficoltà per chi aveva organizzato il viaggio in autonomia

Sono ancora tanti i turisti bloccati nei paesi del Medio Oriente che affacciano sullo stretto di Hormuz, fra Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti e Oman. E in modo indiretto nei paesi del Sud-Est asiatico. Il Ministero degli Esteri ha intensificato nei giorni scorsi l’attività della Task Force Golfo (composta da 200 funzionari con turni h24) per far fronte alle richieste dei connazionali. Sono oltre 17.500 i contatti ricevuti dall’inizio della crisi e circa 25 mila i connazionali che hanno fatto rientro in Italia, fra voli facilitati dalla Farnesina e voli commerciali.

Viaggiare Sicuri

La Farnesina ha inviato i cittadini italiani che si trovano nelle aree interessate dalla crisi a registrarsi sull’app Viaggiare Sicuri e ad attivare la geolocalizzazione. In questo modo gli interessati potranno ricevere aggiornamenti tempestivi, anche in merito ai voli charter facilitati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il supporto dell’Unione Europea, e alle possibilità di trasporto verso aeroporti alternativi nelle aree limitrofe.

In tutto risultano registrati circa 90 mila italiani nell’area del Medio Oriente e del Golfo. La crisi ha avuto poi un impatto indiretto nel sud-est asiatico e risultano registrati altri 11 mila turisti italiani fra India, Indonesia, Maldive, Malesia, Nepal, Seychelles, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam.

Dall’inizio della guerra sono stati organizzati o facilitati voli charter partiti da Mascate, Abu Dhabi, Dubai, Riad e Malè, col rientro di migliaia di cittadini.

Nonostante l’impegno della Farnesina, spiega però Federconsumatori, serve “un’azione più incisiva del Governo a tutela dei cittadini italiani che non riescono a tornare a casa”.

Grandi difficoltà per chi ha organizzato da solo il viaggio

“Le testimonianze che stanno arrivando a Federconsumatori – spiega l’associazione – confermano che molti turisti che hanno organizzato il viaggio autonomamente si trovano in grande difficoltà, in balia degli eventi, spesso abbandonati e senza comunicazioni chiare da parte delle compagnie aeree e con scarsa assistenza per quanto riguarda alloggi, pasti e soluzioni di rientro”.

Chi invece ha prenotato attraverso agenzie di viaggio o tour operator, spiega ancora Federconsumatori, sta ricevendo un supporto più strutturato nalla gestione delle cancellazioni, nella riprotezione su altri voli e nell’assistenza sul posto, con differenze da paese a paese, sistemazioni in albergo e pasti (Federconsumatori cita Emirati Arabi Uniti e Doha come esempi di assistenza più strutturata).

Una volta rimpatriati, l’associazione sosterrà i turisti per i danni economici legati al prolungamento a proprie spese della permanenza all’estero.

L’Unità di Crisi della Farnesina è reperibile per le emergenze 24 ore su 24 al numero +39 06 36225, contattabile sia dall’Italia sia dall’estero.