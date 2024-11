Uova senza gabbie, CIWF: in Italia le aziende fanno progressi, ma serve il supporto dell’UE

La classificazione a semaforo EggTrack 2024, di Compassion in World Farming (CIWF), punta i riflettori su leader e ritardatari nella transizione verso le uova senza gabbie.

Una versione semplificata del report EggTrack di Compassion accende i riflettori su alcune aziende leader europee, provenienti da Regno Unito, Francia, Italia, Spagna e Polonia, classificandole in quattro categorie in base ai progressi compiuti nella transizione verso l’eliminazione delle gabbie: Leader: il 100% delle uova e degli ovoprodotti/delle uova usate come ingrediente proviene da sistemi alternativi alle gabbie; In progresso: l’azienda sta progredendo nella transizione ed è sulla buona strada per rispettare la scadenza del 2025; A rischio: l’azienda rischia di non rispettare la scadenza del 2025; In ritardo: l’azienda non è trasparente sui progressi fatti o ha impegni parziali.

Uova senza gabbie, la classificazione EggTrack 2024 delle aziende italiane

In Italia, dove il 66% della produzione di uova avviene in sistemi alternativi alle gabbie, sono state prese in considerazione 23 aziende: 11 rientrano nella categoria “Leader”, tra cui Aldi Italia, Gruppo Barilla e Lidl Italia, oltre alle due aziende di ristorazione Chef Express e Flunch, che – si legge nella nota stampa di CIWF – nell’ultimo anno hanno completato la transizione e migliorato considerevolmente la qualità delle proprie comunicazioni rispetto alle edizioni precedenti.

Sette aziende stanno progredendo verso i propri obiettivi, tra cui Carrefour Italia, Gruppo Ferrero e Gruppo Selex. Nessuna azienda italiana è stata classificata come “A rischio”, ma 5 aziende sono state segnalate come “In ritardo” a causa di impegni parziali – ad esempio, relativi solo alle uova in guscio, come per Gruppo Pam, IN’s Mercato e Metro – o comunicazioni dei progressi poco trasparenti rispetto alle proprie operazioni globali, come nel caso di Autogrill.

Dando uno sguardo agli altri mercati inclusi nella classificazione, Regno Unito e Francia guidano la transizione con rispettivamente il 75 e il 70% di produzione nazionale in sistemi alternativi alle gabbie, mentre Spagna e Polonia continuano a procedere più lentamente, con una transizione intorno al 30% e pochissime aziende classificate come “Leader”.

“La classificazione a semaforo di EggTrack 2024 mostra progressi promettenti – ha commentato Bianca Furlotti, del Settore Alimentare di Compassion. – Tuttavia, alcune aziende mostrano ancora impegni parziali, mentre altre non hanno ancora preso una posizione pubblica sul tema. La responsabilità non dovrebbe però ricadere solo sull’industria alimentare: i governi devono farsi avanti e promulgare una legislazione che sostenga la transizione del mercato e promuova il cambiamento”.

“Questi ritardi, insieme alla mancanza di una legislazione a livello europeo, ostacolano e rallentano la transizione – sottolinea CIWF – È quindi fondamentale che la Commissione europea porti avanti la sua proposta per l’eliminazione graduale delle gabbie, per sostenere e consolidare i progressi compiuti dalle aziende alimentari e per consentire ai produttori europei di passare a sistemi senza gabbie adatti al futuro, non solo per le galline ovaiole ma per tutte le specie, compresi i suini e i conigli”.

