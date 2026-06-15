Vacanza, un lusso. Servono migliaia di euro per una settimana al mare o in montagna

Aumentano i costi delle vacanze. Mare, montagna, crociera: per chi andrà in vacanza questa estate, la spesa rischia di ammontare a migliaia di euro. Una settimana al mare per una famiglia di quattro persone costa il 3% in più rispetto allo scorso anno; quella in montagna aumenta del 2,8%; la settimana in crociera rincara del 4,7%.

Le vacanze estive, spiega Federconsumatori, sono “un lusso che non tutti si potranno permettere, visti i rincari non solo dei costi per partire, ma anche dei costi a cui far fronte ogni giorno, a partire dai carburanti e dall’energia”.

Secondo le prime stime dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, il 44% degli italiani andrà in vacanza. Di questi, la maggior parte (54,8%) opterà per un soggiorno “ridotto”, di 3-5 giorni, cercando ospitalità presso amici e parenti. La vacanza è in gran parte entro i confini nazionali: oltre l’84% degli italiani farà questa scelta.

I costi di una vacanza all inclusive

Federconsumatori ha stimato i costi da sostenere per una vacanza al mare e in montagna, per una famiglia di quattro persone (due adulti e due minori) per una settimana e nel periodo di alta stagione, fra fine luglio e inizio agosto.

Una premessa: i costi considerati comprendono tutte le voci della vacanza, dal trasporto in auto alle consumazioni al bar, passando per il pernottamento in albergo, escursioni, costo del ristorante, sport e divertimenti. Si tratta insomma di una vacanza “all inclusive”, in cui non ci si fa mancare nulla, che considera i prezzi di lettini e ombrelloni per la spiaggia, di attrezzature per la montagna, ingressi all’area termale per la crociera. È un monitoraggio che non taglia insomma su alcuna voce (QUI il dettaglio dei costi).

Mare, montagna e crociera

Dal monitoraggio realizzato da Federconsumatori emerge allora che una famiglia di quattro persone spenderà per una vacanza di una settimana in una località balneare oltre 6.700 euro, +3% rispetto allo scorso anno. L’associazione considera una spesa di oltre 4200 euro per due camere doppie per una settimana in mezza pensione; vi aggiunge 560 euro di spese per due lettini e un ombrellone sulla spiaggia più i costi delle consumazioni. 596 euro vanno alla voce escursioni, che ne comprende due, una di mezza giornata e una giornaliera in barca, con tutte le spese collegate. E aggiunge sport, divertimenti, ristorante e costo del viaggio.

Analogo il confronto con la settimana in montagna, con un costo inferiore per l’albergo (circa 3200 euro) cui si aggiungono varie voci, fra le quali 350 euro per le escursioni, in cui sono ricomprese quella giornaliera in montagna e una passeggiata a cavallo e quasi 600 euro per sport e divertimenti, comprensivi di attrezzatura da trekking e consumazioni. Altrettanto care sono dunque le vacanze in montagna: gli amanti del trekking e della natura spenderanno, per un soggiorno di una settimana per quattro persone, oltre 4900 euro, +2,8% rispetto al 2025.

Per chi sceglie di imbarcarsi in una nave da crociera la spesa ammonterà a oltre 6600 euro per una settimana, sempre per quattro persone. Il costo del biglietto per la crociera è stimato in una media di 924 euro a persona; a questo si aggiungono i costi delle escursioni in località caratteristiche, al mare e gli ingressi all’area termale. In questo caso pesano in maniera determinante gli extra, pacchetti e bevande.

Aumentano notevolmente, conclude Federconsumatori, i costi della sosta in autostrade (panini, bibite, gelati e caffè) che segnano un rincaro del +5,4%, con prezzi che si discostano in modo molto marcato rispetto a quelli registrati in un qualsiasi bar/alimentari.

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