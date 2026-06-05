Vendite al dettaglio, Istat: ad aprile più 1,6% in valore ma meno 0,3% in volume

Vendite al dettaglio ferme su base mensile, mentre nel confronto annuale crescono in valore ma diminuiscono in volume. Secondo i dati Istat, ad aprile 2026, su base tendenziale, le vendite al dettaglio aumentano infatti dell’1,6% in valore mentre diminuiscono dello 0,3% in volume. I beni alimentari aumentano in valore (+0,6%) e diminuiscono in volume (-2,2%), mentre i beni non alimentari sono in crescita sia in valore sia in volume (rispettivamente +2,6% e +1,2%).

Rispetto al mese precedente, rileva ancora l’Istat, le vendite al dettaglio sono stazionarie in valore e diminuiscono in volume (-0,3%). Nel dettaglio, sono in lieve aumento le vendite dei beni alimentari in valore (+0,2%) mentre calano quelle in volume (-0,2%); in diminuzione le vendite dei beni non alimentari (rispettivamente -0,2% in valore e -0,4% in volume). Per quanto riguarda i beni non alimentari, ci sono variazioni tendenziali positive per tutti i gruppi di prodotti ad eccezione di Giochi, giocattoli, sport e campeggio (-0,8%). L’aumento maggiore riguarda i prodotti farmaceutici (+5,2%).

In crescita il commercio elettronico

“Ad aprile 2026, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio sono stazionarie; in contenuto aumento solo le vendite alimentari in valore mentre per quelle in volume e per le vendite dei beni non alimentari si registra un calo – commenta l’Istat – Su base annua si evidenzia una crescita in valore, che riguarda entrambi i comparti ma è più marcata per il settore non alimentare, mentre i volumi complessivi sono in calo, a causa della dinamica negativa delle vendite di beni alimentari”.

Nel confronto annuale, il valore delle vendite al dettaglio aumenta per tutte le forme distributive ma soprattutto per il commercio elettrico, che segnala una crescita del +8,4%. L’ecommerce è anche l’unico settore a evidenziare una crescita anche per i volumi: più 8,7%.

Dal comunicato di oggi, spiega inoltre l’Istat, verranno indicati i dati in volume anche per le diverse forme distributive e il dettaglio della grande distribuzione. Su base tendenziale, ad aprile emerge che nella GDO le vendite al dettaglio aumentano dello 0,7% in valore ma diminuiscono dell’1,3% in volume; nei discount di alimentari, le vendite in valore aumentano dell’1,8% ma calano in volume dell’1,2%.

Consumatori: commercio affossato e paese fermo

Guerra in Medio Oriente e caro prezzi affossano il commercio, commenta a stretto giro il Codacons. E i dati sono destinati a peggiorare.

“L’effetto della situazione economica attuale si avverte soprattutto sul settore alimentare, quello cioè che ha risentito più di tutti dell’aumento dei costi di trasporto e dei carburanti – afferma il Codacons – Ad aprile le vendite alimentari crollano in volume del -2,2% su anno, ma in valore segnano in incremento del +0,6%, a dimostrazione di come il caro-prezzi che ha colpito il comparto stia influendo sui consumi delle famiglie che pur acquistando meno spendono di più. Dati destinati purtroppo a peggiorare, considerata la fiammata dell’inflazione registrata a maggio e i forti rincari che nell’ultimo periodo stanno caratterizzando il comparto alimentare, dove alcuni prodotti registrano aumenti a due cifre”.

“Il Paese è fermo”, commenta l’Unione Nazionale Consumatori. Per l’associazione sono “dati che destano forte preoccupazione, che bisogna contrastare riducendo l’inflazione, così da ridare capacità di acquisto alle famiglie. Ecco perché – spiega il presidente Massimiliano Dona – non solo oggi va rinnovato lo sconto sulle accise sui carburanti, ma urge intervenire contro il caro bollette della luce, sia per le famiglie che per le imprese”.

Carrello alimentare più vuoto

Il carrello alimentare degli italiani complessivamente è più vuoto di 3,6 miliardi di euro, stima Assoutenti.

“Dai numeri dell’Istat arriva un messaggio evidente: gli italiani stanno modificando profondamente le proprie abitudini, non solo tagliando la quantità di cibi e bevande in tavola, ma dirottando gli acquisti presso i discount alimentari – afferma il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – Un segnale che dimostra anche come la qualità degli alimenti non sia più una priorità delle famiglie, che mettono il prezzo come elemento prioritario per orientare le proprie scelte d’acquisto”.