Verso un nuovo condono edilizio? Legambiente: servono risorse per l’edilizia pubblica

Al bisogno di casa si risponda con rigenerazione urbana e risorse adeguate per l’edilizia pubblica: così Legambiente a fronte dell’ipotesi di un nuovo condono edilizio nella legge di Bilancio, per la Campania (e non solo)

“L’Italia ha bisogno di un Piano nazionale di lotta all’abusivismo edilizio, non di un ulteriore, sciagurato, condono. Al bisogno di casa si risponda con la rigenerazione urbana senza consumo di suolo e risorse adeguate all’edilizia pubblica”. Legambiente interviene in questo modo sulla previsione di un nuovo condono edilizio, di cui si sta parlando per un emendamento alla legge di Bilancio che farebbe riaprire i termini della sanatoria edilizia del 2003. “No a nuovi condoni edilizi. Sì al diritto alla casa”, è la posizione dell’associazione ambientalista, che ricorda come sia aumentata la pressione del cemento illegale, con oltre 48 mila reati accertati dal 2021 al 2024 e in crescita del 43,5%.

La proposta di condono edilizio

Nella legge di Bilancio è finita infatti la proposta di riaprire il condono edilizio del 2003, soprattutto a beneficio della Campania. Secondo i promotori di Fratelli d’Italia non si tratterebbe di un nuovo condono, ma della riapertura dei termini della vecchia sanatoria. L’ufficio stampa di FdI al Senato scrive: “Nessun nuovo condono. Sì tratta di una sanatoria, che consiste nella riapertura dei termini di una vecchia normativa per sanare vecchie pendenze di persone che anche se hanno pagato per accedere al condono ne sono rimaste escluse”. (Fonte: Qui Finanza). Arriva anche, secondo le cronache politiche, l’ipotesi si riaprire una sanatoria per tutto il paese per gli abusi realizzati entro settembre 2025.

“Ennesima proposta alla vigilia di elezioni”

«Ancora una volta, guarda caso alla vigilia di un appuntamento elettorale, in questo caso le elezioni regionali in Campania – ha commentato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – siamo costretti a contrastare l’ennesima proposta di riapertura dei termini del condono edilizio. Ogni volta le motivazioni sono diverse, anche se spesso gli emendamenti si assomigliano, ma il risultato non cambia: a chi si è costruito una casa violando tutte le normative esistenti si lancia un segnale esplicito, come aveva facilmente profetizzato l’Istat: un nuovo condono su misura».

«Al bisogno di casa – conclude Ciafani – si risponda con una legge nazionale per la rigenerazione urbana, senza consumo di suolo, e con risorse adeguate per l’edilizia pubblica».

In Italia, spiega Legambiente, dopo la pandemia è ripartito non solo il mercato dell’edilizia ma anche l’abusivismo edilizio. Nel rapporto sul Bes (Benessere equo e sostenibile) del 2022 l’Istat segnalava un aumento delle abitazioni abusive del 9,1% e scriveva che “a preoccupare è la lunga persistenza del fenomeno, in forza del quale, in gran parte del Paese, una quota significativa della produzione edilizia continua a operare fuori dalla legalità, nell’aspettativa di futuri condoni. Nel frattempo, il mancato rispetto di piani urbanistici, vincoli di tutela e norme di sicurezza scarica costi altissimi sulla società in termini di degrado del paesaggio, rischio sismico e dissesto idrogeologico”. Legambiente ricorda che è stato eseguito solo il 15,3% delle oltre 70mila ordinanze di demolizione emesse da 435 Comuni delle regioni più a rischio (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Lazio).