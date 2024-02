16 febbraio, via alla nuova edizione di “M’illumino di meno”

Torna domani M’Illumino di Meno, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

La campagna di Rai Radio2, M’illumino di Meno, è diventata con voto unanime del Parlamento, Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. In virtù di questo riconoscimento istituzionale, la diretta radiofonica di Caterpillar del 16 febbraio 2023 è andata in onda dal Palazzo del Quirinale, sede del Presidente della Repubblica italiana.

Così, nella 20esima edizione, M’illumino di Meno invita scuole, aziende, università, comuni, cittadini e comunità a invertire la rotta iniziando nel proprio quotidiano, innovando, coinvolgendo, inventando con creatività e ottimismo. Perché la transizione ecologica ci salverà come specie e avrà, lo sta già avendo, un impatto positivo nel quotidiano di tutti. Potrebbe addirittura migliorare la qualità dell’aria in Pianura Padana.

La nuova edizione

M’illumino di Meno edizione 2024 invita tutti e tutte a cercare alleanze internazionali nella propria adesione, tramite i gemellaggi per i comuni, i progetti internazionali per le scuole, le università e la ricerca, le sedi all’estero per le aziende. E coinvolgendo parenti e amici expat e invitando ad aderire a M’Illumino di Meno persone e comunità straniere.

Tra le molte adesioni anche l’augurio e la partecipazione di Federconsumatori: in tale data, ma anche durante tutto il resto dell’anno, gli sportelli saranno impegnati nel promuovere, presso i cittadini e le istituzioni, la consapevolezza dell’impatto e delle ricadute che le nostre scelte hanno sull’ambiente.

Non manca l’adesione di Coop che mette in campo una molteplicità di azioni accogliendo anche il principio dell’alleanza fuori dai confini nazionali con il “silenzio energetico”, il simbolico spegnimento delle luci.

È prevista anche la pedalata dell’ultra ciclista Paola Gianotti che attraverserà dieci confini europei da Helsinki a Parigi, passando per Bruxelles, per diffondere la campagna e raccogliere il meglio delle pratiche sostenibili europee. Obiettivo: nell’anno delle Olimpiadi, coinvolgere la Ville Lumière che tanto sta facendo per la mobilità in bicicletta.

